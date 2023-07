Wake Up - Il risveglio stasera su Rai 4: trama e cast del film del ciclo estivo Summer Thrills

Stasera su Rai 4 in prima serata va in onda Wake Up - Il risveglio: cast, curiosita e trama del thriller in onda il 5 luglio 2023.

Stasera 5 luglio 2023 su Rai 4 alle 21:20 va in onda Wake Up - Il risveglio, la pellicola fa parte del ciclo Summer Thrills che porta in prima serata sul piccolo schermo thriller e film action ad altissima tensione. Wake Up - Il risveglio è diretto dal regista e produttore russo Aleksandr Chernyaev. La sceneggiatura è stata scritta da Elana Zeltser, le musiche sono di Alex Kharlamov. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Wake Up - Il risveglio: una scena del film

Wake Up - Il risveglio: Trama

Un uomo si risveglia in un letto d'ospedale dell'Oklahoma senza ricordare chi sia. Presto scopre di essere ricercato dalla polizia per una serie di omicidi. La sua infermiera crede alla sua innocenza e lo aiuta a fuggire dall'ospedale per cercare indizi che aiutino a scagionarlo.

Wake Up - Il risveglio: Curiosità

Wake Up - Il risveglio è stato distribuito in Italia solo in Home Video. Negli Stati Uniti è uscito il 16 Agosto 2019

Sfortunatamente, nelle prime interviste sul film, Jonathan Rhys Meyers ha rivelato l'identità del suo personaggio, svelando così il punto di svolta della terza parte della pellicola e quindi il mistero del film.

Wake Up - Il risveglio: Personaggi e interpreti

Wake Up - Il risveglio: Critica e Trailer

Wake Up - Il risveglio è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 14% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.0 su 10