Wake Up - Il risveglio, la recensione: un thriller scialbo

In seguito ad un incidente d'auto mentre si trovava al volante, un uomo si risveglia privo di memoria in un letto d'ospedale. Mentre sta cercando di riprendersi dallo shock e di fare i conti con quella pesante amnesia, scopre che è sotto l'infamante accusa di essere un serial killer. All'interno della vettura semidistrutta è stato infatti trovato il corpo senza vita di una giovane donna, la quinta vittima di un assassino che negli ultimi tempi ha seminato una scia di sangue nella zona.

Wake Up - Il risveglio: una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Wake Up - Il risveglio, questo novello John Doe - il nome dato a chi non sa nulla di se stesso, usato spesso per riferirsi a persone ignote - è pronto a tutto pur di provare la propria innocenza e prende come ostaggio la bella infermiera Diana, al fine di scappare dall'ospedale nella speranza di far luce su quanto realmente accaduto nonché sul suo stesso passato. La ragazza si offrirà di aiutarlo nelle personalissime indagini, ma nel frattempo le forze dell'ordine sono sulle sue tracce con intenzioni tutt'altro che benevole...

I due volti della verità

Wake Up - Il risveglio: una scena del film

Un thriller ben più che canonico, con l'incipit non certo nuovo relativo alla perdita di memoria del protagonista, elemento che scatena in questo modo il leitmotiv narrativo, all'insegna di una fuga rocambolesca con conseguente fase investigativa per appurare l'effettiva realtà dei fatti. Wake Up - Il risveglio non si discosta dalla medietà delle classiche produzioni straight to video, con un budget limitato e un ridotto numero di personaggi alle prese con una partita a scacchi che perde mordente dopo aver compreso il risolutivo colpo di scena, che pone ovviamente sotto nuova luce alcune figure secondarie e srotola infine la matassa alla base dell'intreccio di trama.

Acque profonde, la recensione: il thriller erotico su Prime Video scorre in superficie

A caccia della memoria

Wake Up - Il risveglio: una scena del film

Un'ora e mezzo di visione che si perde in più occasioni in banalità assortite, perlopiù aggravate da una serie di forzature macroscopiche nella gestione dei protagonisti, i quali si trovano spesso a prendere scelte poco oculate o hanno nel loro bagaglio un qualche evento che li conduce a tali decisioni: non è un caso che Diana abbia avuto un padre ingiustamente accusato di un crimine non commesso e proprio per questo si mette in testa di aiutare lo sfortunato protagonista. Protagonista che ha il volto corrucciato e imperturbabile di uno sprecatissimo Jonathan Rhys Meyers - negli ultimi anni ne ha azzeccate ben poche e da lui ci si attendeva forse ben di più dopo lo sfolgorante inizio carriera - stella di un cast che vanta anche la presenza negli altri ruoli principali di William Forsythe e della figlia d'arte Francesca Eastwood.

Ancora una volta

Wake Up - Il risveglio: una scena del film

Flashback più o meno enigmatici, indizi sparsi qua e là, ricerche su internet potenzialmente salvifiche, rese dei conti all'ultimo sangue: manca giusto la sottotrama romantica, per quanto potenzialmente in divenire nelle prime fasi, per rispettare appieno l'immaginario di genere a 360 gradi. In Wake Up - Il risveglio manca del tutto la tensione in quanto ogni evento che si sussegue è prevedibile quando non improbabile e le ipotetiche atmosfere da neo-noir rimangono in sospeso senza riuscire mai a far capolino con la necessaria efficacia. Con una cura introspettiva ai minimi nella gestione delle varie figure coinvolte, una verve drammatica caricata di eccessi e di inverosimiglianze e una fotografia satura, il film co-diretto a quattro mani da Fedor Lyass e Aleksandr Chernyaev si rivela una debole incursione nel filone, piatta e anonima per riuscire a emergere tra la moltitudine di titoli a tema.