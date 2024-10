Chi è Vybes, il cantante di Amici 24 e giovane promessa della musica

Sono tanti gli allievi che si stanno distinguendo in questa edizione 24 di Amici. Come sempre, nel programma di Canale 5 a trionfare non è solo il talento ma a coinvolgere il pubblico sono le storie persone intime e personali dei giovani in gara. Nel corso delle ultime puntate sono tante le emozioni che i cantanti e ballerini hanno mostrato sia durante il pomeriggio che nel daytime. Come le lacrime di Rebecca al ricordo della nonna o la storia fatta di sogni e insicurezze di Vybes. Proprio il cantante che è seguito da Rudy Zerbi è quello che - più di tutti - sta facendo un buon percorso di crescita nel talent, mostrando le sue prodezze come artista ma anche la sua anima più tormentata.

Vybes, il cantante che ha lavorato come panettiere

Nasce a Roma 21 anni fa. Vybes,nome d'arte per Gabriel Monaco, ha sempre avuto la passione per la musica. Nasce come cantante trap, ma il suo suond si avvicina alle sonorità pop. Già nel corso degli anni scorsi ha tentato di entrare nel talent ma non ha passato le selezioni. Almeno fino a questo momento. Oggi è un diamante allo stato grezzo che, con il tempo, potrebbe diventare un ottimo performer. Prima di entrare nel talent di Amici, però, ha fatto i lavori più disparati. Prima è stato panettiere a Spinaceto, poi è stato anche cameriere per una catena di fast food ma il sogno di diventare cantante lo ha sempre accompagnato. In questo sogno è sempre stato appoggiato dai genitori e, infatti, in una delle sue esibizioni, ha ringraziato la madre per aver sempre creduto in lui. Lo ha fatto re-interpretando una canzone di Vasco Rossi.

Amici 24: "Grazie per i soldi che hai speso...", la dolce dedica di Vybes alla madre

Il suo nome rispecchia ciò che il cantante vuole mostrare al pubblico, ovvero vibrazioni ed emozioni. Arrivare al successo, però, non è facile per un giovane artista come Vybes. "A 12 anni, quando frequentavo la prima media, andai completamente in depressione. Ero al supermercato con mio papà. A me piace andare nel reparto dei libri per osservare le copertine", ha raccontato. "Quel giorno tra gli scaffali c'era un libro sull'Olocausto. Quando lo vidi provai una strana sensazione. Iniziai a piangere tutti i giorni e a chiudermi in me stesso". Una battaglia contro la depressione che Vybes ha affrontato con la musica. Difatti, prima ancora di arrivare su Canale 5 ha pubblicato su Spotify alcuni singoli come "Standard", "Una vita passata insieme", "Cura", "Estremamente timido", "Roma - Catania", "Maturità", "Clio", "Artistico", "Pettinati" e "Solo diciott'anni". Per natura si definisce un anti-trap.