Amici 24: "Grazie per i soldi che hai speso...", la dolce dedica di Vybes alla madre

Domenica 13 ottobre è andata in onda la terza puntata del talent di Amici. La classe del reality show di Maria de Filippi si è formata, ma la vera sfida è appena cominciata. Gli allievi, infatti, ora devono conservare quel posto tra i banchi della scuola e, fino al serale, dovranno superare diverse sfide.

Già un'allieva di canto è andata via perché ha perso la sfida con una nuova entrata - che altri non è che la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori - ma i colpi di scena non sono di certo finiti qui. Ha emozionato la performance di Vybes, giovane cantante che è affidato a Rudy Zerbi, il quale per il compito di questa settimana ha eseguito una cover di Albachiara. Essendo un cantante di musica trap, ha cambiato il testo a cui sono state aggiunte delle barre, che il giovane artista ha voluto dedicare alla madre.

Vybes "stravolge" il testo di Albachiara di Vasco Rossi in onore della madre

Di sicuro è un cantante che deve ancora crescere musicalmente, ma Rudy Zerbi ha visto in lui qualcosa e ha deciso di scommettere su Vybes. Il pubblico lo apprezza ma il giovane cantante ancora non riesce a stare concentrato durante l'esibizione a causa delle sue emozioni, e ha ben pensato di giocare con quelle stesse per il compito della settimana che gli è stato assegnato dal suo coach. Nella gara di canto, che questa settimana vede in Fiorella Mannoia una giudice di grande valore, Vybes si è esibito in una cover di Albachiara. La hit senza tempo di Vasco Rossi, però, è stata presentata in maniera diversa. Pur preservata nella sua essenza, il cantante le ha aggiunto delle barre che, ai fini della classifica, sono risultate vincenti.

Ha deciso di scrivere delle frasi e di dedicarle alla madre, per ringraziare la genitrice di tutti i sacrifici fatti solo per dare agio al figlio di inseguire il suo sogno. "La prima a chiamare uno studio, tu eri pronta a farmi da scudo. La prima a supportare questa passione, quando non ci stava nessuno. Mi hai fatto scegliere il modo di vivere, le sorti del mio futuro", canta Vybes.

Amici di Maria De Filippi e l'attrattiva della polemica

"Uno dei pochi motivi per farmi ritenere un sopravvissuto. Per tutti i soldi che hai speso, per le cure e i medicinali. Lo sappiamo entrambi che nella vita non nascono artisti normali. Per tutte le volte che sei stata male ti chiedo scusa", ha aggiunto.

Il momento è stato molto bello e ha commosso sia il cantante che il pubblico presente. C'è una storia dietro questa dedica. Il ragazzo a 12 anni è caduto in depressione e l'affetto della madre è stata la miglior cura possibile. Una scelta convenzionale ma che ha permesso a Vybes di restare nel gioco e di confermarsi quinto nella classifica di canto.