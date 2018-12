Vox Lux: Natalie Portman nel video di "Wrapped Up"

Vox Lux, il nuovo film con protagonista l'attrice Natalie Portman e diretto da Brady Corbet, è arrivato oggi nelle sale americane e per celebrare la distribuzione online è stato condiviso il video ufficiale della canzone Wrapped Up, composta da Sia.

L'attrice interpreta la popstar Celeste, la cui fama raggiunta in giovanissima età è legata a un evento drammatico avvenuto mentre frequentava il liceo. Il lungometraggio segue vari periodi della vita, mostrandola inoltre impegnata in un epico concerto che ne segna il ritorno sul palcoscenico.

Ecco il video:

L'audio del brano in versione integrale nelle versioni interpretate da Natalie e dalla giovane Raffey Cassidy:

Il lungometraggio diretto da Brady Corbet prende il via nel 1999 quando Celeste (Raffey Cassidy) e sua sorella Eleanor (Stacy Martin) sopravvivono a una tragedia violenta.

Le due compongono una canzone sull'esperienza e la performance di Celeste compiuta durante una veglia in memoria delle vittime la catapulta nel mondo dello spettacolo, anche grazie all'intervento di un manager interpretato da Jude Law. La perdita dell'innocenza avrà però delle conseguenze e nel 2017 Celeste dovrà cercare di riprendere in mano le redini della sua carriera e della propria vita. Abbiamo parlato del film nella nostra recensione di Voz Lux in occasione dell'ultima edizione della Mostra di Venezia.

Corbet ha scritto anche la sceneggiatura del progetto, distribuito negli Stati Uniti dal 7 dicembre, e le canzoni originali sono state composte da Sia.