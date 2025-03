Da Tom Cruise a Natalie Portman: 10 attori diventati star della musica per finzione

Non solo Malkovich nel thriller Opus. Ecco, 10 attori che diventano icone immaginarie della musica: da Natalie Portman cantante glam in Vox Lux a Lily Rose Depp pop star in The Idol fino a Tom Cruise in Rock of Ages.

John Malkovich mega superstar pop in Opus - Venera la tua stella. Il nuovo thriller psicologico targato A24, attualmente nelle sale dopo l'anteprima al Sundance. Dal neoregista Mark Anthony Green, il film è una satira sui media, il fandom e lo star system. La pop star è Alfred Moretti (Malkovich), ritiratosi dalle scene decenni fa e ora tornato con quello che sostiene essere il miglior album mai realizzato: la sua 'Magnum Opus'. In stile Willy Wonka, decide di invitare alcuni eletti nel suo mega ranch nel deserto per uno stravagante party di ascolto; tra questi ci sono un'influencer (Stephanie Suganami), un paparazzo (Melissa Chambers), una rock star diventata podcaster (Mark Sivertsen), la conduttrice di uno show televisivo (Juliette Lewis), il redattore di una rivista (Murray Bartlett) e, a sorpresa, la giovane scrittrice inesperta Ariel Ecton (Ayo Edebiri).

Moretti si è circondato di una comunità simile a una setta di yes men in toga, devoti a insegnamenti che pongono la creatività al di sopra di tutto, trasformando il loro idolo in una sorta di dio. Ma Ariel è convinta che ci sia qualcosa di più sinistro in gioco. Non solo Malkovich, eccovi 10 attori diventati pop star immaginarie: da Natalie Portman cantante glam in Vox Lux a Lily Rose Depp, simil-Britney in The Idol fino a Tom Cruise con la chioma leonina in Rock of Ages.

John Malkovich è Alfred Moretti in Opus - Venera la tua stella (2025)

Opus - Venera la tua Stella: John Malkovich in una scena

L'eccentrica superstar uscita dal ritiro per annunciare il suo nuovo album, creando una tempesta mediatica. Moretti richiama le icone sgargianti del pop anni '80 e '90, in particolare Elton John e Prince, con il suo stile musicale e i suoi look glamour, impreziositi da diamanti.

Lily Rose Depp è Jocelyn in The Idol (2023)

The Idol: una foto della serie TV

La pop star più sexy d'America che si trova a un bivio dopo la morte di sua madre e un esaurimento nervoso. La make up artist, Kristen Coleman, si sarebbe ispirata a Britney Spears e a Christina Aguilera per creare il look di Jocelyn nella controversa miniserie di Sam Levinson.

Natalie Portman è Celeste Montgomery in Vox Lux (2018)

Vox-Lux: Natalie Portman durante una scena

Sopravvissuta a una tragedia infantile, Celeste Montgomery raggiunge la fama ma lotta con il peso della celebrità e del passato in un'industria spietata. Per Brady Corbet, Portman sfoggia glitter agli occhi e pixie color argento della planetaria popstar nata dal sangue.

Mark Wahlberg è Chris "Izzy" Cole in Rock Star (2001)

Mark Wahlberg è Chris Cole in Rock Star

Il cantante di una cover band heavy metal, catapultato nell'Olimpo della musica dopo essere stato ingaggiato come frontman degli Steel Dragon, la band di cui è sempre stato fan. L'immaginaria band è ispirata, come gran parte della vicenda, dai Judas Priest.

Naomi Scott è Skye Riley in Smile 2 (2024)

Smile 2: un'immagine del film

La pop star internazionale che si ritrova, improvvisamente, perseguitata da eventi sempre più terrificanti all'alba del suo tour mondiale. Mentre affronta queste visioni inquietanti, Skye è costretta a confrontarsi con il proprio passato traumatico e con una maledizione sovrannaturale che minaccia di consumarla. Per creare Skye Riley, il regista e sceneggiatore Parker Finn si sarebbe ispirato alle carriere e alla vita privata di FKA Twigs, Sia, Britney Spears, Lady Gaga, Rihanna.

John C. Reilly è Dewford "Dewey" Cox in - La storia di Dewey Cox (2007)

Wallpaper del film Walk Hard: The Dewey Cox Story

Da Judd Apatow e Jake Kasdan, la rockstar maledetta al centro del cult che funge da parodia di qualsiasi biopic musicale. Walk Hard fa principalmente riferimento a film come Ray (2004) e Walk the Line (2005); oltre a Ray Charles e Johnny Cash, il personaggio di "Dewey Cox" include elementi delle vite e delle carriere leggendarie di Roy Orbison, Glen Campbell, Bob Dylan, Jerry Lee Lewis e Jim Morrison.

Jonathan Pryce è Victor Fox in Insieme per caso (2002)

Amatissimo dal pubblico femminile, il cantante melodico dalla vita segreta è vittima del misterioso assassino seriale noto come il 'Balestra Killer'. Fox è ispirato a Barry Manilow.

Tom Cruise è Stacee Jaxx in Rock of Ages (2012)

Tom Cruise fa la rockstar in Rock of Ages

Bandana nei lunghi capelli, tatuaggi e petto nudo. Tom Cruise è "L'uomo più inaffidabile dell'industria musicale". L'attore ha basato la sua interpretazione di icona rock anni '80 su Axl Rose e Jim Morrison.

Jonathan Rhys Meyers è Brian Slade in Velvet Goldmine (1998)

Velvet Goldmine: Jonathan Rhys Meyers in una scena

Dall'iconico brano di David Bowie, il falso biopic di Todd Haynes. Il film celebra il glam rock anni '70 e la sua star, Brian Slade, pronta conquistare orde di fan nei lustrini di Sandy Powell, nominata all'Oscar per i migliori costumi.

Nirine S. Brown è Ni'Jah in Sciame (2023)

Sciame: un'immagine della serie

La Beyoncé del metaverso. La miniserie dark comedy di Donald Glover e Janine Nabers è un trip tra finzione e realtà nella mente di una fan ossessionata da una famosa popstar che non è altri che un alterego di Queen Bey.