Vivere non è un gioco da ragazzi su Rai 1: cast, trama degli episodi di stasera della miniserie

Su Rai 1 stasera 22 maggio, in prima serata, va in onda la seconda puntata della miniserie Vivere non è un gioco da ragazzi. Il progetto è basato sul libro 'Il giro della verità' di Fabio Bonifacci. La prima stagione di questa serie è composta da sei episodi, Raiuno li trasmetterà in tre prime serate.

Vivere non è un gioco da ragazzi è diretta da Rolando Ravello. Roberto Sessa è il produttore esecutivo. La fiction è prodotta da Picomedia e da Rai Fiction. La serie è disponibile dal 12 maggio su RaiPlay. Qui la nostra recensione di Vivere non è un gioco da ragazzi.

Trama di Vivere non è un gioco da ragazzi

Lele, diciottenne bravo ragazzo dalle origini umili, frequenta il liceo con i figli della classe benestante bolognese, ed è innamorato di Serena, la bellissima, intelligente e perfetta reginetta della scuola. Proprio per far colpo sulla ragazza, una sera che viene invitato in discoteca da Serena e dal suo gruppo di amici, Lele prende una pasticca di Mdma e viene risucchiato nel mondo delle discoteche e della droga, rimanendo presto senza soldi. Per continuare a frequentare Serena, si ritrova a comprare le pasticche nel proprio quartiere e a rivenderle in discoteca al doppio del prezzo. La situazione prende una piega drammatica quando una sera vende una pasticca al suo amico Mirco, che viene trovato morto il giorno dopo proprio a causa della droga.

Puntata del 22 maggio:

Episodio 3

Polizia e spacciatori pressano, così come i rimorsi: la madre del ragazzo morto si rivolge a Lele per avere notizie del figlio. Intanto cresce la tensione generale tra genitori e figli.

Episodio 4

Una soffiata avvisa le famiglie sull'uso di droga del sabato sera. Esplode la bomba nelle case, in particolare in quella di Lele che vive tra incudine e martello: tra polizia e criminali.

