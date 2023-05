Vivere non è un gioco da ragazzi: cast, trama della miniserie con Claudio Bisio in onda stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1, in prima serata, verranno trasmessi i primi episodi di Vivere non è un gioco da ragazzi, la nuova miniserie con Claudio Bisio dallo stesso produttore di Mare fuori.

Rai 1 stasera 15 maggio, in prima serata, presenta la nuova miniserie Vivere non è un gioco da ragazzi. Il progetto è basato sul libro 'Il giro della verità' di Fabio Bonifacci. La prima stagione di questa serie è composta da sei episodi, Raiuno li trasmetterà in tre prime serate.

Vivere non è un gioco da ragazzi è diretta da Rolando Ravello. Roberto Sessa è il produttore esecutivo. La fiction è prodotta da Picomedia e da Rai Fiction. La serie è disponibile dal 12 maggio su RaiPlay.

Trama di Vivere non è un gioco da ragazzi

Lele, diciottenne bravo ragazzo dalle origini umili, frequenta il liceo con i figli della classe benestante bolognese, ed è innamorato di Serena, la bellissima, intelligente e perfetta reginetta della scuola. Proprio per far colpo sulla ragazza, una sera che viene invitato in discoteca da Serena e dal suo gruppo di amici, Lele prende una pasticca di Mdma e viene risucchiato nel mondo delle discoteche e della droga, rimanendo presto senza soldi. Per continuare a frequentare Serena, si ritrova a comprare le pasticche nel proprio quartiere e a rivenderle in discoteca al doppio del prezzo. La situazione prende una piega drammatica quando una sera vende una pasticca al suo amico Mirco, che viene trovato morto il giorno dopo proprio a causa della droga.

Puntata del 15 maggio:

Episodio 1

Lele ha 17 anni, è un bravo ragazzo, vive a Bologna in periferia ma va in un liceo del centro coi figli dei ricchi. Il padre artigiano è appena stato truffato da un imprenditore senza scrupoli e la paghetta di Lele è bassa. Ma è innamorato di Serena, che gli sfugge per un suo problema segreto, per uscire con lei Lele sperimenta le droghe e inizia a vendere una pasta a settimana perché non ha i soldi per le serate. Ma una sera dà una "pasta" all'amico Mirco che viene trovato morto.

Episodio 2

Lele si sente un assassino, vorrebbe confessare ma il suo amico del cuore Pigi, figlio di un penalista, lo convince a non farlo. Iniziano i tormenti della sua coscienza, uniti a pericoli più concreti: un poliziotto ambiguo sospetta di lui e vuole farlo confessare, gli spacciatori da cui ha comprato la pasticca minacciano di ucciderlo se parla. E due genitori già alle prese con mille guai vedono sparire il loro figlio in un tunnel di angosce di cui nulla è dato sapere.

Cast di Vivere non è un gioco da ragazzi