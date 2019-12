Viva Raiplay, ultima puntata: Jovanotti ospite di Fiorello, stasera su RaiPlay!

Ultima puntata di Viva Raiplay: Fiorello torna per l'ultima volta stasera su RaiPlay dalle 20:35 in compagnia di un super ospite: l'amico Jovanotti!

Viva RaiPlay torna con la sua ultima puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:35, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, che accoglierà pubblico da casa e da studio in questo appuntamento finale.

Super ospite di questo venerdì 20 dicembre sarà Jovanotti, colui che già a ottobre aveva spoilerato la sigla e lo spot dell'amico Fiorello per il suo esperimento piattaformista. La qual cosa, però, deve aver portato al conduttore siciliano davvero molta fortuna: nelle sei settimane di programmazione, Viva RaiPlay! è tra i contenuti più visti on demand con 8,9 milioni di visualizzazioni e il più visto in diretta streaming. In totale sono oltre 13 milioni le visualizzazioni, di cui oltre il 33% in live streaming e oltre 4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Uno show live di poco più di 60 minuti ottiene risultati confrontabili con i più importanti eventi Rai come Sanremo, Il commissario Montalbano e le partite della Nazionale di calcio. In 6 settimane, l'impatto di Viva RaiPlay si è fatto sentire sia nella fruizione in diretta con +50% utenti registrati attivi, sia sull'on demand con +23% di utenti registrati attivi e un incremento del 61% di utenti registrati attivi da app e app tv.

Viva RaiPlay è andato in onda con tre puntate settimanali - il mercoledì, giovedì e venerdì -, a partire dalle ore 20:30 per circa 60 minuti, in diretta direttamente sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile guardare e riguardare tutti i contenuti inerenti allo show. Il programma è nato da un'idea di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.