Viva RaiPlay, terza puntata: ospiti di Fiorello Ermal Meta e i Negramaro, stasera su RaiPlay

Viva RaiPlay torna con la sua terza puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, e in compagnia ancora una volta di tanti ospiti.

Migliaia di interazioni social e di visualizzazioni fin dalla mattina, con la striscia giornaliera di Viva Asiago 10, quasi 1 milione di visualizzazioni per le prime due serate: una settimana trionfale per il primo conduttore piattaformista nella storia della TV italiana, che stasera è pronto al ritorno con ospiti già attesissimi dai fan: Ermal Meta, i Negramaro, il giovane youtuber Luciano Spinelli. Con partecipazioni "varie ed eventuali", come ha lasciato intendere Fiorello nel suo programma della mattina, sempre in onda solo in streaming su RaiPlay.

E con la grande incognita di Biagio Antonacci, anche questa sera.

Un’esplosione di vita sta finalmente arrivando! #LAnimaVistaDaQui debutta questa sera su @RaiPlay e dalle 20.35 saremo in compagnia del nostro amico @Fiorello a @vivaraiplay per inaugurare questa avventura! A più tardi! #VivaRaiPlay pic.twitter.com/oW9XEXhkIy — negramaro (@Negramaro) November 15, 2019

Viva RaiPlay andrà in onda con tre puntate settimanali - il mercoledì, giovedì e venerdì -, a partire dalle ore 20:30 per circa 50 minuti, in diretta direttamente sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile guardare e riguardare tutti i contenuti inerenti allo show. Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.