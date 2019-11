Viva RaiPlay, quinta puntata: Benji & Fede ed Elisa Maino ospiti di Fiorello, stasera su RaiPlay

Fiorello torna con la quinta puntata di Viva Raiplay in compagnia di tanti ospiti, tra cui Benji & Fede, stasera solo su RaiPlay intorno alle 20:30.

Viva RaiPlay torna con la sua quinta puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, e in compagnia ancora una volta di tanti ospiti, dopo l'enorme successo di ieri sera degli sketch in compagni di Emma Marrone e Michelle Hunziker.

Il primo conduttore piattaformista nella storia della TV italiana stasera è pronto al ritorno con ospiti appena annunciati e tutti accomunati da una caratteristica: sono giovanissimi. Anzitutto Benji & Fede che si esibiranno sicuramente con un proprio pezzo rimaneggiato da Fiorello con la complicità del maestro Cremonesi. Poi sarà la volta della star del web Elisa Maino, 16 anni, diventata una celebrità dei social grazie a Musical.ly.

Viva RaiPlay andrà in onda con tre puntate settimanali - il mercoledì, giovedì e venerdì -, a partire dalle ore 20:30 per circa 50 minuti, in diretta direttamente sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile guardare e riguardare tutti i contenuti inerenti allo show. Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.