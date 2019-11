Viva RaiPlay, quarta puntata: Emma Marrone e Michelle Hunziker ospiti di Fiorello, stasera su RaiPlay

Fiorello torna con la quarta puntata di Viva Raiplay in compagnia di tanti ospiti, tra cui Emma Marrone e Michelle Hunziker, stasera solo su RaiPlay intorno alle 20:30.

Viva RaiPlay torna con la sua quarta puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, e in compagnia ancora una volta di tanti ospiti. Chissà se la prima trasmissione solo in diretta streaming della RAI riuscirà anche nella sua seconda settimana a confermare l'incredibile dato di "ascolti" dell'esordio: 2,5 milioni di visualizzazioni in 3 giorni.

Il primo conduttore piattaformista nella storia della TV italiana stasera è pronto al ritorno con ospiti già attesissimi dai fan: Emma Marrone, alla sua seconda volta sul palco di RaiPlay dopo essere uscita da un grosso pacco Amazon durante le anteprime. Poi Michelle Hunziker, che in estate era stata additata come co-conduttrice di Viva RaiPlay proprio insieme a Fiorello, e il cantautore indie Auroro Borealo.

Viva RaiPlay andrà in onda con tre puntate settimanali - il mercoledì, giovedì e venerdì -, a partire dalle ore 20:30 per circa 50 minuti, in diretta direttamente sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile guardare e riguardare tutti i contenuti inerenti allo show. Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.