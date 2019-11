Viva RaiPlay: ospiti di Fiorello Alessandro Borghese e Levante, stasera su RaiPlay

Fiorello e Viva RaiPlay tornano stasera su RaiPlay con una nuova puntata, la seconda, piena di ospiti e umorismo, che, dopo l'ottimo esordio in streaming di ieri sera, il pubblico si aspetta come minimo scoppiettante.

Si comincia alle 20:30 con la seconda puntata da 50 minuti (anche se ieri sera sono stati 60, con Fiorello assai divertito dal fatto di avere a disposizione, in diretta, praticamente tutto lo spazio su un'intera piattaforma), che vedrà avvicendarsi sul palco tanti ospiti: da Alessandro Borghese a Levante, passando per Gabry Ponte fino a Calcutta, già visto sul palco di Viva RaiPlay nella primissima anteprima in onda, lo scorso 4 novembre, su Rai1.

Anche se quello che il pubblico si chiede è: riusciremo a vedere Biagio Antonacci, ora che è finalmente riuscito a liberarsi dalla guardiola? L'impressione è che il giallo durerà ancora per qualche puntata.

Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.