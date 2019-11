Viva RaiPlay, Fiorello al via stasera con la prima puntata solo su RaiPlay: ospiti e anticipazioni

Fiorello torna con lo show Viva Raiplay, che da stasera sarà in onda direttamente su RaiPlay, la TV in streaming della RAI, in compagnia di tanti ospiti.

Fiorello e Viva RaiPlay tornano stasera su RaiPlay, appunto, dopo la settimana di anteprime andate in onda in chiaro, su Rai1, per dare il via all'esperimento: uno show pensato e costruito per essere il primo programma della TV in streaming della RAI.

Si comincia alle 20:35 di oggi, 13 novembre, con la prima puntata di Viva RaiPlay, in esclusiva assoluta su RaiPlay, della durata di circa 50 minuti. Le puntate andranno in onda ogni mercoledì, giovedì e venerdì, naturalmente solo in streaming. Nella storica sede di Rai Radio di via Asiago 10, a Roma, Fiorello porterà in scena un varietà completamente innovativo fatto di contaminazioni e diversificazioni di stili, idee e linguaggi. Con Fiorello ci saranno il maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e l'amatissimo Vincenzo Mollica, che presta la voce ad un divertente personaggio.

Tanti gli ospiti famosi che interagiranno con lui, dai grandi nomi del mondo della musica e del cinema fino alle giovani star del web. Per la prima puntata a dar man forte al conduttore siciliano ci saranno Gabriele Muccino, Paola Cortellesi, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari. Oltre, naturalmente, a Biagio Antonacci che, spoiler per chi non ha visto la "scena post-credit" dell'ultima anteprima, è finalmente uscito dalla guardiola.

Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.