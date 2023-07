Viva Rai2 sta per tornare: Fiorello ha quasi trovato la nuova location

Fiorello avrebbe trovato una nuova location per Viva Rai2: per ora nessuna comunicazione ufficiale ma un tweet dello showman fa ben sperare.

Viva Rai2 è sempre più vicino al rinnovo e questo perchè Fiorello, come annunciato via Twitter, ha quasi trovato una nuova location. Secondo l'agenzia LaPresse, lo show mattutino di Rai2 dovrebbe andare in onda nella zona del Foro Italico, dopo le proteste dei residenti che hanno costretto al trasloco da via Asiago.

Dopo lo sfratto dalla via già sede degli studi RAI - i condomini avevano lamentato schiamazzi e trambusto fin dalle prime ore del mattino - si è resa necessaria la ricerca di un nuovo luogo che riuscisse a ospitare il glass da cui viene trasmesso ogni giorno Viva Rai2. L'aveva chiarito anche Fiorello in una delle ultime apparizioni social: il programma non sarebbe mai tornato in via Asiago ma sarebbe ricominciato a novembre qualora si fosse riusciti a individuare una nuova location altrettanto adatta. Possibilmente ancora a Roma Nord, per permettere allo showman di raggiungere il glass già alle 5 del mattino più comodamente da casa, ma anche per non allontanarsi troppo da una zona in cui ci sono diversi studi RAI.

Quel "ci siamo quasi" ora fa ben sperare tutti quegli spettatori che, grazie a Fiorello e al suo team, hanno visto rivoluzionata la propria sveglia. Ma rimanevano pochi dubbi già dal messaggio diffuso sempre via social lo scorso 12 luglio, in cui lo showman aveva pubblicamente ringraziato tutti i quartieri, di Roma e d'Italia, che si erano proposti per ospitare Viva Rai2. Trovare quello giusto era solo questione di tempo.