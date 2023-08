Viva Rai2, dove trasloca e quando comincia la seconda stagione dello show di Fiorello

Fiorello sta preparando la seconda stagione del suo fortunato Viva Rai2!, lo show del mattino che ha rischiato di non tornare per le proteste dei residenti di via Asiago. Fortunamente il glass ha trovato una nuova location - il complesso sportivo del Foro Italico - già nel mese di luglio, che consentirà allo showman siciliano di lavorare indisturbato.

Dove trasloca Viva Rai2

Niente più dirette da via Asiago per Viva Rai2: dopo le proteste di chi lamentava schiamazzi, folla e sporcizia fin dalle prime ore del mattino, la glass room del varietà più mattiniero della TV ha dovuto cercare una nuova casa. Tantissimi gli inviti a Fiorello giunti da tutta Italia ma alla fine, come era ovvio che sarebbe stato, la trasmissione resterà a Roma, il più vicino possibile a una delle sedi RAI. Per la seconda stagione Viva Rai2 andrà in onda dal complesso del Foro Italico, già sede dell'auditorium da cui va in onda Ballando con le stelle. Il glass, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe essere allestito nel parcheggio del complesso sportivo del CONI e dovrebbe essere più grande del precedente.

Quando comincia la seconda stagione

Come riporta TvBlog, la nuova stagione di Viva Rai2! dovrebbe cominciare lunedì 6 novembre e dovrebbe occupare la stessa fascia oraria della precedente. Al momento non è chiaro fino a quando la trasmissione andrà avanti ma sembra che Fiorello e tutto il suo cast saranno in onda fino a maggio 2024. Viva Rai2 dovrebbe poi essere un appuntamento fisso anche di notte nella settimana di Sanremo, l'ultimo con la direzione artistica e la conduzione di Amadeus.