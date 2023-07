Fiorello: 'Viva Rai2 non si farà mai più in via Asiago' (VIDEO)

Fiorello ha preso posizione sulla questione Viva Rai2 e ha annunciato che lo show mattutino non andrà sicuramente in onda da via Asiago a Roma: la RAI è alla ricerca di una location.

Fiorello è intervenuto con un video via social per chiarire le voci sul ritorno di Viva Rai2. Punto uno: lo show non andrà più in onda da via Asiago dopo le proteste dei resideti. Punto due: la RAI è alla ricerca di una nuova location, se entro novembre non verrà trovata Viva Rai2 resterà solo una bella pagina nella storia della TV.

Appare piuttosto seccato dalle voci e dalle polemiche in corso, Fiorello, che non perde occasione per rinnovare le sue scuse ai condomini di via Asiago. "Veramente non pensavamo che il programma prendesse quella piega lì, pensavamo di fare una cosa dentro il glass, poi invece si è sviluppato fuori". Le sue parole, però, vogliono anche rispondere a chi ha cominciato a pensare che la RAI potesse fornire un qualche indennizzo pecuniario ai residenti infastiditi. Lo showman siciliano ha alzato la voce, allora, per chiarire che una simile ipotesi non è al vaglio, e che, piuttosto, è disposto a fare un passo indietro.

Proprio venerdì, a chi chiedeva, l'AD Roberto Sergio aveva risposto che una formula diversa, lontana da via Asiago e dal glass, non sarebbe stata proponibile per Viva Rai2. Ora, però, a fronte di speculazioni e critiche, è il creatore dello show a prendere la parola e ad annunciare che la RAI è ufficialmente alla ricerca di una nuova location. E ad aggiungere che i tempi stringono: se entro novembre nessuna decisione sarà presa, Viva Rai2 resterà un bel ricordo. "Se Viva Rai2 se si dovesse fare non si farà a Via Asiago, questo lo dico io. Figurati se io vado a fare un programma a Via Asiago! [...] Siamo alla ricerca di una nuova location, se riusciremo a trovarla si farà il programma, se non riusciremo a trovarla entro novembre Viva Rai2 sarà solo un bel ricordo ma noi contiamo di trovarla".