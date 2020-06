Vittoria e Abdul: stasera su Canale 5 il film con Judi Dench tratto da una storia vera

Stasera su Canale 5, alle 21:21, va in onda Vittoria e Abdul, film del 2017 che racconta la vera storia dell'amicizia tra la Regina Vittoria e il suo segretario indiano Abdul Karim.

Stasera su Canale 5, alle 21:21, va in onda Vittoria e Abdul, film diretto nel 2017 da Stephen Frears e ispirato alla storia vera dell'amicizia tra il segretario indiano Abdul e la regina Vittoria durante gli ultimi anni del suo regno.

Abdul Karim (Ali Fazal) ha 24 anni quando, dall'India, sbarca in Inghilterra per servire a tavola durante il Giubileo d'oro della Regina Vittoria (Judi Dench). Lo sguardo curioso e l'animo incline alla ribellione del ragazzo fanno breccia nel cuore dell'anziana monarca, stanca di protocolli e rituali di corte e di notizie funeste dalle colonie britanniche. Affascinata dai racconti esotici e spensierati di Abdul, la Regina comincia a preferire la compagnia del domestico alla cerchia di barbosi e petulanti consiglieri reali. Tanto che il giovane e inesperto commesso si ritrova d'un tratto assistente personale dell'imperatrice d'India in persona. Ma la relazione sempre più intensa e controversa tra i due scatena una rivolta ai vertici della casa reale.

Vittoria e Abdul è la tipica commedia storica all'inglese, divertente e brillante, che ha come perno centrale la bravura e l'interpretazione magistrale di Judi Dench. Candidato a due premi Oscar nel 2018, è tornato però a casa a mani vuote.