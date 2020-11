Vite in fuga: trama della seconda puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai1, alle 21:25, torna Vite in fuga, la fiction con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle: la trama della seconda puntata.

Stasera su Rai1, alle 21:25, torna Vite in fuga, al nuova fiction con Anna Valle, con la seconda puntata. Racconto che coniuga il fascino della saga familiare con le atmosfere incalzanti del thriller, Vite in fuga farà compagnia al pubblico per altre quattro prime serate.

In base alla trama di quanto vedremo stasera, 23 novembre 2020, sappiamo che l'ispettrice Serravalle continua a investigare su Claudio Caruana e la sua famiglia perché fermamente convinta che siano vivi e si stiano nascondendo. Riesce a rintracciare Mario, il ragazzo di Alessio, e gli chiede un aiuto. Silvia è devastata dalla scoperta che la sera del delitto Claudio si trovava con Gloria, la sua amante. Claudio vorrebbe riconquistarla, ma non sa da dove cominciare per rimettere insieme i pezzi.

Silvia, non riuscendo a dissuadere Alessio dal fuggire a Gaeta, decide di seguirlo. Ilaria, messa sotto pressione, informa Claudio di quello che sta accadendo. A Gaeta arriva anche l'ispettrice Serravalle che ha seguito Mario, sperando che la porti da Alessio. Claudio scopre l'omosessualità del figlio, di cui finora era all'oscuro. Anche grazie al rischio che i Caruana hanno appena vissuto, Silvia riesce a riavvicinarsi al marito.

Diretta da Luca Ribuoli, Vite in fuga vede nel cast Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova, Francesco Colella, Francesco Arca, Vera Dragone, Giovannino Esposito e la partecipazione straordinaria di Ugo Pagliai.