Vita di Pi stasera in TV su Rai3: la trama del film premio Oscar diretto da Ang Lee

Un mercoledì anomalo stasera su Rai3, dove, alle 21:20, il consueto appuntamento con Chi l'ha visto? sarà sostituito dal film Vita di Pi, diretto nel 2012 da Ang Lee e vincitore di ben quattro premi Oscar.

Adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Yann Martel, la trama del film, che comincia con Pi adulto (Irrfan Khan), è quasi un lungo flashback ed è la storia del diciassettenne Piscine Molitor Patel, detto Pi (interpretato dall'esordiente Suraj Sharma), nato e cresciuto all'interno dello zoo di suo padre.

Pi è un ragazzo dall'animo sensibile, spesso in contrasto con un padre estremamente razionale.

Suraj Sharma in Vita di Pi

Per far fronte ai problemi economici, la famiglia decide di trasferirsi in Canada a bordo di una nave mercantile, in modo da vendere gli animali e racimolare abbastanza per cominciare una nuova vita su suolo americano. Purtroppo durante il viaggio una terribile tempesta distrugge la nave. Pi riesce a salvarsi fortunosamente a bordo di una piccola scialuppa ma non è solo: a trovare rifugio sono stati anche alcuni animali usciti dalle gabbie.

Tra loro c'è anche la temibile Richard Parker, una tigre del Bengala con cui il protagonista instaurerà un insolito legame.

Nel 2013 Vita di Pi si è aggiudicato, su undici nomination, ben 4 premi Oscar: per la Miglior regia ad Ang Lee, Migliore fotografia per Claudio Miranda, Migliori effetti speciali per Bill Westenhofer, Guillaume Rocheron, Erik-Jan De Boer e Donald R. Elliott e Miglior colonna sonora per Mychael Danna.

Nel cast figurano anche Gérard Depardieu e l'italiano Andrea Di Stefano.