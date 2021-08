Una Vita da Dug: il trailer e il poster dei corti in arrivo dal 1° settembre su Disney+

Disney+ ha condiviso online, in occasione della Giornata internazionale del cane, il trailer e il poster di Una Vita da Dug, la serie composta da cinque corti che racconta le divertenti disavventure di Dug, l'adorabile cane del film Disney e Pixar Up, il cui collare high-tech traduce i suoi pensieri in parole.

Nel video si vedono infatti Dug, Carl e Russell alle prese con simpatiche disavventure, mentre nel giardino c'è anche uno scoiattolo!

Bob Peterson, la voce di Dug nella versione originale del film Up e della serie Una Vita da Dug, ha scritto e diretto i nuovi corti, prodotti da Kim Collins.

Peterson, sceneggiatore e co-regista del film, vincitore dell'Oscar come miglior film d'animazione, conosce molto bene Dug e ha capito da tempo perché i fan sono così attratti da questo personaggio: "Dug ha il cuore puro, è un'anima buona. Penso che alla gente piaccia questo suo lato. Inoltre, le persone amano i propri cani. Abbiamo fatto di tutto per rendere reale il comportamento di questi animali, in modo che gli spettatori potessero riconoscere in Dug i loro amici a quattro zampe".

Vita da Dug: il poster

Inventare nuove avventure per Dug non è stato un problema per Peterson, il quale ha tenuto bene a mente l'idea che questa è la prima volta in cui Dug esce da Paradise Falls: "Tutto è nuovo per lui che si entusiasma per ogni cosa. Ma Dug si lascia distrarre persino dai dettagli più piccoli, figuriamoci quando incontra un vero scoiattolo".

Tutti e 5 i corti saranno disponibili dal 1° settembre su Disney+.