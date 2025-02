David Lynch stava lavorando ad un film con Madonna protagonista

Nel corso della sua carriera, David Lynch si è spesso incrociato con Barry Gifford. È dall'omonimo romanzo di Gifford che Lynch ha tratto l'adattamento di Cuore Selvaggio. In seguito, i due hanno collaborato a due episodi dell'antologia Hotel Room della HBO e hanno scritto insieme Lost Highway.

Non tutto il lavoro di Gifford e Lynch è stato prodotto. In un tributo di Gifford ad Empire verso il grande regista, ripercorre il periodo in cui ha lavorato con David Lynch. L'uomo ha svelato che insieme al regista stavano lavorando ad un progetto cinematografico per Madonna.

Il progetto mai realizzato di Lynch per Madonna

un celebre ritratto di David Lynch

Gifford ha ricordato il leggendario cineasta citando anche dei lavori incompiuto con David Lynch che stavano sviluppando insieme:

"Io e Lynch abbiamo parlato di molti altri progetti che non si sono mai realizzati. Ce n'era uno di cui Madonna avrebbe dovuto essere la protagonista", spiega Gifford a Empire. "È stato dopo Wild At Heart; il produttore Monty Montgomery voleva che io e David ci inventassimo una storia che lei potesse fare".

Anche se non è mai stato realizzato, c'era una bozza di quello che avrebbe potuto essere il film. "Ho scritto una storia su una donna che lavorava in un bar in campagna", osserva Montgomery, 'e c'erano dei conflitti con gli uomini che frequentava'. C'era anche, dice, un progetto su una batteria che poteva durare per sempre. Aveva a che fare con gli alieni.

Anche se questi progetti non sono mai stati realizzati, Gifford ha almeno avuto la possibilità di vedere i suoi personaggi di Cuore Selvaggio attraverso la lente unica di Lynch. "È stato meraviglioso vedere i miei personaggi muoversi. È stata un'emozione", dice. "Soprattutto se è fatto bene. E di David Lynch ce n'era uno solo".