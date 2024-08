Visione: Elizabeth Olsen potrebbe tornare nei panni di un personaggio Marvel completamente diverso

Mentre la serie Visione dei Marvel Studios inizia a prendere forma, potremmo avere dei dettagli sul presunto ruolo di Elizabeth Olsen nel progetto Disney+.

Invece di tornare nei panni di Scarlet Witch dopo la sua apparente morte in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, si vocifera in rete che l'attrice interpreterà Virginia Vision.

Per quanto riguarda il finale della Marvel, immaginiamo che la Strega Scarlatta, Visione, Speed e Wiccan si riuniranno sullo schermo. È difficile stabilire se ciò avverrà in tempo per i prossimi film dei Vendicatori, poiché questa storia epica potrebbe facilmente continuare nella prossima saga del MCU. Per ora, il prossimo capitolo si svolgerà in Agatha All Along.

Elizabeth Olsen e il consiglio ai colleghi: "Firmate il contratto per un solo film Marvel"

Chi è Virginia Vision?

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

Nella serie di fumetti Visione di Tom King, acclamata dalla critica, il personaggio principale ha creato una famiglia di sintetizzatori per sé, compresa sua moglie Virginia. La sua personalità è stata modellata sulle onde cerebrali della Strega Scarlatta, di cui Wanda gli aveva regalato una copia anni prima.

La combinazione delle onde cerebrali sue e di Virginia ha portato alla creazione dei loro gemelli, Vin e Vivian. Quando il Sinistro Mietitore attaccò i bambini, questi rimasero feriti e una Virginia fuori di sé andò su tutte le furie, picchiò a morte il cattivo e lo seppellì nel giardino di casa. Con il passare del tempo, Virginia divenne sempre più irrequieta e alla fine si tolse la vita.

Sebbene elementi di questa storia siano stati utilizzati in WandaVision, sembra che vedremo Visione tentare di creare una famiglia nella sua serie, come un oscuro parallelo alla fantasia della sitcom creata da Wanda Hex.

WandaVision: un'immagine della serie

La Olsen è attualmente impegnata nella stampa di un paio di nuovi progetti e prima o poi le verrà chiesto del suo futuro nel MCU. L'anno scorso ha dichiarato: "Negli ultimi quattro anni, in particolare, la mia produzione è stata la Marvel. Non voglio... non è che non voglia essere associata solo a questo personaggio. Ma sento davvero di dover trovare un migliore equilibrio nei ruoli che interpreto".

"Ho tanta voglia di fare film in questo momento. E spero che alcuni di essi si realizzino nel modo in cui sento di poterlo fare. Ma sì, è qualcosa di cui ho bisogno. Ho solo bisogno di altri personaggi nella mia vita", ha aggiunto l'attrice.