Visione: la serie è descritta come "Wandavision al contrario", svelato il futuro di Ultron nel MCU

C'è una grande curiosità intorno ai piani della Marvel Television per Visione, e una nuova indiscrezione offre alcuni dettagli interessanti su come lo show si differenzierà da WandaVision.

WandaVision si concludeva con l'originale Visione, ricostruito dallo S.W.O.R.D. per eseguire i suoi ordini, che tentava di uccidere Wanda Maximoff e il suo doppio Hex. Quest'ultimo sembra aver ripristinato i ricordi del suo doppelganger durante la battaglia, spingendo "Visione Bianco" a volare via verso parti sconosciute.

I Marvel Studios e la Marvel Television continueranno questa storia nella prossima serie Visione di Disney+ e il progetto è molto intrigante. Sappiamo, ad esempio, che James Spader tornerà a vestire i panni di Ultron, mentre è stato ampiamente riportato che la serie adatterà anche elementi de I Vendicatori della Costa Ovest e della serie Visione di Tom King.



Visione: James Spader interpreterà una "versione umana" di Ultron nella serie Marvel?

Le anticipazioni su Visione

Ora Alex Perez di The Cosmic Circus ha condiviso alcune nuove informazioni su Visione, rivelando: "Mi è stato spiegato che si tratterà di un WandaVision al contrario. In WandaVision, il fulcro dello show era Wanda che cercava di trovare un modo per affrontare la sua situazione, cercando di sfuggire al suo ruolo di Scarlet Witch, alla sua realtà e di vivere una fantasia prima di venire a patti con essa".

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

"Questa volta, Visione vuole scavare più a fondo nelle sue origini e nella sua realtà fin dall'inizio per colmare le lacune della sua memoria, e poi progredirà in modo più fantastico con l'avanzare dello show".

Perez aggiunge che è sempre stato previsto che Spader riprendesse il suo ruolo in Avengers: Age of Ultron (nonostante Ross Marquand abbia preso il suo posto in vari progetti Marvel, tra cui What If...?) e aggiunge che è improbabile che il villain abbia un futuro oltre Avengers: Secret Wars.

I Marvel Studios stanno preparando qualcosa con queste storie che ruotano attorno a Scarlet Witch e Visione, anche se al momento non possiamo dire di preciso di cosa si tratti, è sicuramente molto entusiasmante. Recentemente si è detto che Visione includerà il ritorno di Elizabeth Olsen nel MCU come Scarlet Witch. Nel frattempo aspettiamo di avere ulteriori conferme e aggiornamenti.