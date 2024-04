Amadeus: Paul Bettany sarà il compositore Antonio Salieri nella nuova serie Sky con Will Sharpe

L'attore di WandaVision Paul Bettany è stato scelto per interpretare il compositore italiano Antonio Salieri nella prossima serie limitata di Sky, Amadeus. Bettany si unirà al già annunciato membro del cast Will Sharpe (The White Lotus), che interpreterà il famoso compositore Wolfgang Amadeus Mozart.

Bettany interpreterà il rivale di Mozart nella serie creata da Joe Barton (Progetto Lazarus) e Julian Farino. Le riprese di Amadeus dovrebbero iniziare in Ungheria questa primavera. Oltre a essere protagonisti, sia Sharpe che Barton saranno produttori esecutivi della serie insieme a Farino, Megan Spanjian, Stephen Wright e Michael Jackson, produttore esecutivo di Patrick Melrose.

L'imminente show, descritto come una "serie limitata di eventi giocosamente reimmaginata", è prodotto da Two Cities Television in associazione con Sky Studios. "Non vedo l'ora di lavorare con Julian Farino, Joe Barton e Will Sharpe che, secondo me, è senza dubbio l'attore più eccitante della sua generazione", ha dichiarato Bettany in un comunicato.

Paul Bettany in una scena del film Wimbledon

Di cosa parla Amadeus?

Non è stato ancora rivelato molto sulla prossima serie, a parte il fatto che Bettany e Sharpe interpreteranno dei rivali di lunga data. Tuttavia, secondo la descrizione dello show, Amadeus "amplierà e interrogherà la mitica rivalità dei due compositori".

Ambientato nel cuore musicale della vivace Vienna alla fine del XVIII secolo, il venticinquenne Amadeus (Sharpe) arriva in città non più bambino e deciso a ritagliarsi la sua strada. Da poco disoccupato e senza la gestione del padre, Amadeus trova un improbabile alleato in una giovane cantante che diventerà sua moglie, la focosa Constanze Weber Mozart. Le sue conoscenze lo aiutano a entrare nell'orbita del potente operista italiano e compositore di corte Antonio Salieri (Bettany), mettendo i tre in una rotta di collisione che finirà per definire le loro vite e le loro eredità per gli anni a venire.