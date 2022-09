Violent Night: David Harbour di Stranger Things nel primo poster del film

David Harbour ha recentemente postato il poster della commedia d'azione natalizia della Universal Pictures intitolata Violent Night, con la star di Stranger Things nei panni di un Babbo Natale piuttosto peculiare.

Il poster immortala Harbour, che tiene tra i denti un bastoncino di zucchero, in primo piano e mostra la sua versione di un Santa estremamente arrabbiato, ricoperto di sangue secco e con uno sguardo minaccioso. "Farai meglio a stare attento", la didascalia dell'immagine pubblicata sulla pagina Instagram di David.

Violent Night è ambientato la vigilia di Natale: il protagonista è costretto a mettere in atto una sanguinosa vendetta al fine di salvare il giorno di festa da una squadra di mercenari che invade la tenuta di una famiglia benestante. Oltre ad Harbour, nel cast figurano anche John Leguizamo, Beverly D'Angelo, Alex Hassell, Alexis Louder, Edi Patterson, Cam Gigandet e André Eriksen.

L'attesissima pellicola della star di Stranger Things è stata scritta da Josh Miller e Pat Casey di Sonic the Hedgehog e diretta dal regista norvegese Tommy Wirkola, che in precedenza ha già dato prova del suo talento nell'unire con successo un cinema "alla Tarantino" con i personaggi classici per bambini con Hansel & Gretel: Witch Hunters del 2013.