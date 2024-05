Viola come il mare 2, la quarta puntata stasera su Canale 5: le anticipazioni

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda la quarta e terzultima puntata di Viola come il mare 2, la nuova stagione della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Viola come il mare 2 sta per terminare la sua corsa anche in TV, dopo essere arrivata per intero in streaming su Mediaset Infinity. Stasera su Canale 5, infatti, andrà in onda la quarta puntata, la terzultima della stagione. E poi chissà. Pare che i presupposti ci siano ma pare anche che tra i due attori protagonisti non siano tutte rose e fiori. Tanto da mettere a rischio il prosieguo di un prodotto di tale successo, in Italia e all'estero? Lo scopriremo presto.

Anticipazioni quarta puntata

In questo giovedì 23 maggio vedremo diventare sempre più intenso il rapporto tra Francesco Demir (Can Yaman) e Viola Vitale (Francesca Chillemi), ma allo stesso tempo sempre più complicato. Da una parte c'è la gelosia verso il PM Matteo Ferrara, da cui la bella giornalista sembra molto attratta, dall'altra c'è il nervosismo di Farah, accolta in casa da Demir insieme alla piccola Johanna. Presto l'ispettore, però, riesce a spiegarsi come mai la ragazza appariva così strana: quando trova un biglietto tutto diventa molto più chiaro. A Francesco non resta che rimboccarsi le maniche e accogliere nella propria vita quella bambina con la promessa di crescerla come fosse sua. Al suo fianco c'è la promessa di Viola di sostenere insieme un gesto così generoso.

Francesca Chillemi ha ripreso i panni di Viola Vitale anche in Viola come il mare 2

Nel frattempo un nuovo caso scuote il commissariato: una veterinaria è stata ritrovata, ormai cadavere, nella sua clinica. Una ragazza con un cane è stata vista fuggire dalla scena del delitto ma sembrano mancare altri indizi. Ancora una volta Viola indaga con Demir.

Turi invece, certo di aver scoperto il segreto del fascino di Francesco, si sforza di assumere in pubblico i suoi atteggiamenti. Purtroppo non con gli stessi risultati...

Mentre un femminicidio scuote la città di Palermo, Viola deve fare i conti con la gelosia e con i sentimenti verso Matteo. La giornalista ha infatti notato che Vita passa molto tempo a telefono, una serie di indizi la portano a pensare che l'interlocutore misterioso possa essere proprio il PM.

Dove e quando vedere Viola come il mare 2

Viola come il mare 2 è sia in TV che in streaming. Ogni giovedì sera, ancora per tre settimane, la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi sarà in onda, in prima visione in chiaro, nella prima serata di Canale 5.

Per chi ha fretta di scoprire cosa succederà tra Viola e Francesco, ricordiamo che la seconda stagione della serie è già completamente disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity.