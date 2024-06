Viola come il mare 3 si farà? Cosa ne pensa Pier Silvio Berlusconi

Mentre manca una sola puntata per chiudere la seconda stagione, ci si chiede cosa ne è di Viola come il mare 3: la terza stagione della fortunata serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi si farà? Gli ascolti e soprattutto le visualizzazioni in streaming stanno premiando la fiction ma gli apparenti dissapori tra i due protagonisti potrebbero minare il futuro di un prodotto che si conferma anche molto fortunato all'estero.

A togliere ogni dubbio sono arrivate le parole di Pier Silvio Berlusconi che, durante la conferenza stampa tenutasi oggi a Cologno Monzese, ha confermato il rinnovo per la terza stagione. Visto il riscontro del pubblico, d'altronde, lasciarsi scappare un'occasione simile sarebbe una follia. Soprattutto perchè, con la total audience, dunque tra streaming e TV, la fiction con Chillemi e Yaman ha fatto crescere l'ascolto medio del 60%. In particolare è stata premiata la scelta di distribuire la seconda stagione prima su Mediaset Play, dove, nella prima settimana di programmazione, gli utenti hanno guardato Viola come il mare per oltre 3 milioni di ore. A questi dati record si sono poi aggiunti gli ascolti in chiaro, mai scesi sotto i 2 milioni di spettatori a serata.

Can Yaman e Francesca Chillemi torneranno anche nella terza stagione di Viola come il mare

La storia d'amore e d'amicizia tra Viola Vitale e Francesco Demir è destinata dunque a continuare. Ancora difficile dire quando cominceranno le riprese dei nuovi episodi - che stando alle parole di Berlusconi dovrebbero essere già in fase di scrittura - ma una data indicativa per la messa in onda potrebbe essere quella dell'autunno 2025. Molto dipenderà dall'agenda dei due protagonisti. Francesca Chillemi dovrebbe tornare sul set di Che Dio ci aiuti mentre Can Yaman è attualmente impegnatissimo nelle riprese della serie internazionale Sandokan. E qualcosa dipenderà anche dai loro rapporti personali che, stando alle voci di corridoio, sarebbero piuttosto tesi.