Viola come il mare 2 finisce stasera su Canale 5: le anticipazioni dell'ultima puntata promettono sorprese

Stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda il finale di stagione di Viola come il mare 2, la serie con Can Yaman e Francesca Chillemi: le anticipazioni dell'ultima puntata.

Tutto pronto per il finale di stagione di Viola come il mare 2, che torna stasera su Canale 5 in prima serata per l'ultima volta prima di lasciare i fan a fantasticare sui prossimi episodi. La serie con Can Yaman e Francesca Chillemi infatti, salvo imprevisti, tornerà sugli schermi già nel 2025, come è stato annunciato ieri nella conferenza stampa di Mediaset a Cologno Monzese.

Anticipazioni della sesta puntata

Incassato da Mediaset il rinnovo per la terza stagione, Viola come il mare 2 si prepara a lasciare i suoi spettatori ancora una volta con alcune domande senza risposta.

Viola ha finalmente scoperto chi è il suo vero padre: si tratta di (attenzione allo spoiler ) Leonardo Piazza, il nuovo editore del giornale per cui lei scrive. Per la ragazza, ora che finalmente aveva deciso di lasciarsi alle spalle un passato doloroso, si tratta di uno shock. Ed è proprio questo il motivo che la porta a non presentarsi all'appuntamento con Francesco Demir, preferendo rifugiarsi nei propri pensieri. L'ispettore dal canto suo, deluso dall'assenza della giornalista, fa la conoscenza di un'altra donna con cui passa la notte.

Nel frattempo un nuovo caso scuote il commissariato e questa volta la posto in gioco è ancora più alta del solito: Turi è indagato per omicidio. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel salotto di casa sua: si tratta di un ex fidanzato di Camilla, la moglie di Turi che l'ha da poco lasciato. Il braccio destro di Demir, trovato sulla scena del crimine, si dichiara subito colpevole, ma la sua ammissione non convince affatto il bell'ispettore. Francesco capisce subito infatti che Turi si è addossato la colpa di un reato che non ha commesso per coprire qualcuno.

Tamara, dopo un corteggiamento incessante, ha capito di provare dei sentimenti per Raffaele, che però ora è invaghito di Maryam.

Viola come il mare 2: come finisce tra Viola e Francesco?

Il finale di stagione cambierà un po' le carte in tavola per la coppia di protagonisti che continua a inseguirsi? Dopo aver scoperto chi è suo padre, l'uomo che ha cercato per anni per avere risposte anche sulla sua malattia degenerativa, Viola ha bisogno di prendersi del tempo, anche da Francesco. Che, per forza di cose si allontana.

Quando però la giornalista decide di raccontare all'ispettore tutto quello che le sta succedendo, e lo informa del fatto che suo padre vorrebbe incontrarlo per condividere notizie importantissime sulla sua famiglia, sembra finalmente che sia per Viola che per Francesco possa chiudersi un capitolo doloroso. Riusciranno finalmente a concentrarsi solo sui sentimenti che li tengono legati fin dal loro primo incontro?