Viola come il mare 2: quando inizia in TV e in streaming la serie con Can Yaman?

Viola come il mare 2, la nuova stagione della serie con Can Yaman e Francesca Chillemi, sta per tornare in TV e in streaming: ecco tutto quello che sappiamo sulle date di inizio.

A più di un anno di distanza dalla prima stagione, Viola come il mare 2 si appresta a fare il suo ingresso nei palinsesti di Mediaset. Una seconda stagione attesissima da tutti i fan di Can Yaman e Francesca Chillemi in giro per il mondo: attualmente infatti è una delle ficiton italiane meglio vendute all'estero, sbarcata anche in Giappone.

Quando inizia la seconda stagione

Nel promo rilasciato da Mediaset si comunica che gli episodi di Viola come il mare 2 saranno trasmessi prossimamente in prima serata, nel frattempo saranno rilasciati in anteprima assoluta in streaming su Mediaset Infinity.

Un un articolo apparso su TV Sorrisi e Canzoni, però, ci fa sapere che in realtà delle date sarebbero già state indicate: mercoledì 24 aprile dovrebbero essere rilasciate in streaming le prime tre puntate. Per le ultime tre bisognerebbe invece attendere venerdì 3 maggio, giorno in cui, tra l'altro, verrà trasmessa in prima visione TV su Canale 5 la prima puntata della nuova stagione.

Quelle in arrivo, dunque, saranno settimane mediaticamente molto intense per Can Yaman. L'attore turco, infatti, da lunedì 22 aprile sarà impegnato sul set di Sandokan, serie evento internazionale prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, in onda prossimamente su Rai 1.

Le anticipazioni

Prodotta da Lux Vide con RTI e ambientata ancora a Palermo, la seconda stagione di Viola come il mare vedrà l'ispettore Francesco Demir (Can Yaman) impegnato in nuovi casi, Viola Vitale (Francesca Chillemi) sarà chiamata a nuove sfide professionali quando il giornale per cui scrive, Sicilia Web News, le chiederà di creare un podcast.

Nascerà finalmente la storia d'amore tanto attesa tra i due protagonisti? Molti ostacoli continueranno a frapporsi: non soltanto la possibilità che tra di loro esista un legame molto più profondo, ma anche alcune nuove conoscenze. Dopo un incontro casuale in spiaggia con il PM Matteo Ferrara (Giovanni Scifoni), Viola sembrerà avere occhi solo per lui, venendo ricambiata...

Viola come il mare: come finisce la prima stagione

Nell'ultima puntata della prima stagione, Viola continua a cercare indizi sulla propria identità e, nonostante sia scossa dal comportamento di Don Andrea, si appassiona al caso di un uomo che sta cercando Dalila, la figlia scomparsa. Francesco Demir continua a indagare sul traffico di esseri umani e segue la pista di una talpa, che forse sta provando a confondere le indagini.

Intanto, Viola è stremata per la sua ricerca personale e cerca aiuto nei farmaci. Tra i due c'è sempre stato un grande feeling, anche se non è mai esploso l'amore: ora però a tenere legati i loro destini ci sono una foto e un racconto che Sonia, la madre di Francesco, ha deciso di fare al figlio dopo tanti anni di attesa.

In attesa di Viola come il mare 2, tutte le puntate della prima stagione sono disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity. A questo link invece è possibile visionare il primo promo dei nuovi episodi.