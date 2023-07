Viola come il mare 2: la prima foto dal set con Can Yaman e Francesca Chillemi

Ecco la prima foto dal set di Viola come il mare 2, seconda stagione della serie con Can Yaman e Francesca Chillemi, le cui riprese sono iniziate ieri a Roma.

Can Yaman e Francesca Chillemi finalmente riuniti nella prima foto dal set di Viola come il mare 2. Accanto ai due protagonisti anche Luca Bernabei, CEO di Lux Vide, la società che produce la fiction, e Giovanni Nasta, il Turi della serie, immancabile braccio destro dell'ispettore Francesco Demir.

Viola come il mare 2, prima foto dal set

Sono cominciate ieri a Roma le riprese dei nuovi episodi, in tutto 12, che terranno compagnia al pubblico per 6 settimane alla fine dell'autunno o all'inizio del nuovo anno, nauralmente su Canale 5. A darne notizia via social erano stati proprio i due protagonisti, Francesca Chillemi, con un video direttamente dalla sala trucco, e Can Yaman, che aveva augurato la buonanotte ai fan con una foto mozzafiato e una promessa "Domani inizia una nuova avvetura".

Torneranno i personaggi già conosciuti nella passata stagione di Viola come il mare, e non mancheranno alcune new entry, come il nuovo PM, che farà ancora più confusione tra i sentimenti di Viola Vitale (Francesca Chillemi). Ci saranno nuovi colleghi, un nuovo capo per Sicilia Web News, nuove indagini, ma torneranno anche le vecchie schermaglie tra lei e l'affascinante Francesco Demir (Can Yaman), ispettore capo della polizia di Palermo.

Novità anche nella cabina di regia, dove Francesco Vicario sarà sostituito da Alexis Sweet (che ha diretto, tra le altre cose, l'undicesima stagione di Don Matteo e la seconda di Buongiorno, mamma!).

Viola come il mare, che tra pochi giorni debutterà anche in Spagna su Antena 3, è disponibile in streaming, con i suoi primi 12 episodi, su Netflix.