Viola come il mare 2: Can Yaman e Francesca Chillemi insieme in un nuovo video

Can Yaman e Francesca Chillemi compaioni finalmente insieme in un video mentre si preparano alle riprese di Viola come il mare 2.

Can Yaman e Francesca Chillemi sono pronti a trascorrere insieme queste settimane estive per le riprese di Viola come il mare 2, che inizieranno ufficialmente lunedì a Roma. Francesco Demir e Viola Vitali stanno per tornare - la messa in onda dei nuovi episodi è prevista in autunno su Canale 5 - e i fan dei due attori non stanno più nella pelle.

Dopo aver confermato la propria presenza anche nella seconda stagione della fiction, i due protagonisti di Viola come il mare non si erano ancora fatti rivedere insieme. Cosa che aveva contribuito ad alimentare il gossip sui loro rapporti molto freddi. Un video postato sui social da Giovanni Nasta - che nella fiction interpreta il braccio destro di Francesco Demir, Turi - ha invece fatto rientrare i rumors, mostrando finalmente Can Yaman e Francesca Chillemi seduti fianco a fianco durante la letttura dei copioni.

A confermare il loro incontro, insieme al resto del cast, è stato anche, indirettamente, l'attore turco, che ha commentato un video che lo ritrae in moto di notte con queste parole: "Ci aspetta una bellissima seconda stagione di 12 episodi. Oggi c'era la lettura dei copioni. Siamo tutti contenti. Continuo ad entrare nel mood di Francesco Demir anche di notte".

Le riprese di Viola come il mare 2 dovrebbero durare per tutta l'estate e svolgersi tra il Lazio e la Sicilia. Le nuove puntate, salvo imprevisi o cambi repentini di palinsesto, dovrebbero andare in onda tra ottobre e novembre su Canale 5. Nel frattempo tutti i nostalgici possono recuperare l'intera prima stagione in streaming, gratuitamente, nella sezione dedicata su Mediaset Infinity.