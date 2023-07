Can Yaman in Viola come il mare 2: un video conferma la sua presenza

Can Yaman ha confermato che in Viola come il mare 2 ci sarà anche il suo ispettore Francesco Demir: dopo le speculazioni degli ultimi giorni un video conferma la presenza dell'attore turco.

I fan di Can Yaman possono tirare un sospiro di sollievo: Viola come il mare 2 non dovrà fare a meno della sua presenza, come invece prospettato da alcuni rumors. Con un video, in cui appare in sella a una moto, l'attore turco ha fatto sapere di essere assolutamente pronto a rimettere i panni dell'ispettore Francesco Demir, il personaggio da lui interpretato nella fiction Lux Vide.

A togliere ogni dubbio c'è il commento che accompagna il video: "Mi riscaldo un po' per le scene d'azione di Francesco Demir". Hashtag, naturalmente, Viola come il mare 2. Ma cosa aveva scatenato le voci di un suo mancato coinvolgimento nella fiction di Canale 5? Si era detto che Can Yaman avesse perso interesse nel progetto a causa di tutti gli altri impegni in agenda ma che, soprattutto, a pesare fossero i rapporti non più idilliaci con Francesca Chillemi, co-protagonista femminile. Gossip, questo, generato dall'unfollow su Instagram tra l'attrice siciliana e il divo turco nel mese di novembre, quando erano andate in onda le ultime puntate della prima stagione, ma mai in effetti confermato dalle parole dei diretti interessati.

Se Francesca Chillemi aveva già mostrato il copione della nuova stagione di Viola come il mare nelle sue stories all'inizio di luglio, all'appello mancava ancora Can Yaman. Che oggi ha risposto alle speculazioni sulla sua permanenza nella serie tv firmata Lux Vide con un messaggio assai esplicito.

D'altronde all'inizio delle riprese manca davvero poco: la produzione dei nuovi episodi dovrebbe iniziare il 17 luglio da Roma per poi spostarsi a Palermo. La messa in onda, invece, è prevista su Canale 5 già durante la stagione autunnale.

Nello stesso periodo dovrebbe approdare su Disney+ un altro progetto con Can Yaman: è la serie El Turco, che lo vede protagonista al fianco dell'attrice italiana Greta Ferro. Tratta dal libro di Orhan Yeniaras, racconta le gesta di Yenicer Hasan Balaban, un predone che nel 1683, al termine del secondo assedio ottomano di Vienna, decide di stabilirsi nel comune trentino di Moena. Qui Balaban si trasforma da fuorilegge a eroe, liberando gli abitanti del villaggio dallo sfruttamento dei feudatari locali.