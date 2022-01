Vin Diesel guida una DeLorean in una fan art di Fast & Furious e Ritorno al futuro

Bosslogic, un celebre artista di Instagram, ha creato una fan art che combina Ritorno al futuro e Fast and Furious e che vede Vin Diesel, nei panni di Dom Toretto, alla guida dell'iconica DeLorean/macchina del tempo della celebre pellicola con Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Ritorno al futuro, sebbene abbia avuto meno successo in termini di incassi al botteghino e numero di sequel, rimane comunque una delle pellicole più iconiche degli anni '80: la trilogia vedeva Lloyd e J. Fox, nei panni di uno scienziato pazzo e del suo compagno adolescente, intraprendere una serie di avventure nel tempo usando una DeLorean high-tech che deve viaggiare a 88 miglia all'ora per entrare nel flusso temporale.

Fast and Furious, invece, è un franchise molto diverso anche se ci sono degli elementi che lo accomunano al suo predecessore: la troupe al centro dei film, guidata dal coraggioso Toretto di Diesel, vive nel mondo reale ma spinge le loro auto truccate oltre i limiti della realtà in una serie di sfide mozzafiato.

Su Instagram, l'artista Bosslogic ha pubblicato un'opera d'arte immaginando un crossover tra questi due epici franchise cinematografici: sembra che per Dom Toretto sia stato piuttosto naturale scivolare al volante della DeLorean in questa incredibile fan art, in cui compaiono delle luci intermittenti e uno dei fumetti di Marty McFly. La didascalia di accompagnamento prende in giro l'ossessione di Dom per la "famiglia", immaginando che il personaggio di Vin Diesel incontri The Flash e aggiungendo, in questo modo, anche un terzo franchise al mix.