Helen Mirren a Venezia per il lancio della collezione di Dolce e Gabbana (FOTO)

Come riportato dal Daily Mail, la grazia di Helen Mirren è atterrata all'aeroporto Marco Polo di Venezia per presenziare al lancio della nuova collezione di Dolce e Gabbana nella città lagunare.

L'attrice è atterrata a Venezia indossando una camicia bianca e un paio di pantaloni fiorati. Helen Mirren ha dimostrato tutto il suo stile coordinando i pantaloni con una fascia per capelli in tono. Alla stessa altezza si sono rivelati essere gli accessori: gli occhiali da sole in tinta beige e la borsa bianca non hanno fatto altro che arricchire ulteriormente il suo aspetto e contribuire a renderla un'icona di stile.

In linea con quanto richiesto dalle linee guida contro il Covid, Helen Mirren ha sfoggiato una mascherina leopardata e con decorazioni floreali. Infine, l'attrice ha indossato anche un paio di orecchini color turchese.

La collezione che debutta questo sabato è nota con il nome di Collezione Genesi e, secondo i suoi creatori, ha l'obiettivo di connettere "il fisico e il metafisico". Molti dei nuovi capi d'abbigliamento della collezione sono disegnati personalmente da Stefano Dolce e Domenico Gabbana. Il concept che caratterizza la collezione è chiaramente ispirato alla bellezza della città di Venezia. La collezione sarà presentata sabato 28 agosto a Venezia e una prima vendita all'asta è fissata per il 6 settembre.