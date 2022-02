Vikings: Valhalla, il nuovo trailer della serie Netflix

Il 25 febbraio arriverà su Netflix la serie Vikings: Valhalla, di cui online è stato condiviso un nuovo trailer in attesa del debutto.

Vikings: Valhalla arriverà su Netflix il 25 febbraio e il nuovo trailer regala alcune spettacolari sequenze degli episodi del progetto.

Nel video vengono introdotti i protagonisti della storia e le loro motivazioni, oltre a spiegare la situazione politica e regalare moltissime scene d'azione tra battaglie in mare, tentativi di invasione e scontri.

Vikings: Valhalla è stata creata da Jeb Stuart, Michael Hirst sarà produttore esecutivo. Gli eventi saranno ambientati 100 anni dopo le vicende di Vikings, quindi i personaggi che tutti i fan conoscono saranno morti da tempo, introducendo una nuova generazione di guerrieri che sale al potere.

L'attore Sam Corlett sarà il protagonista Leif Eriksson, un marinaio intrepido che è cresciuto ai confini del mondo conosciuto.

Nel cast anche Frida Gustavasson che sarà una giovane forte e determinata chiamata Freydis Eriksdotter; Leo Suter che ha avuto la parte di Harald Sigurdsson, un nobile vichingo carismatico, ambizioso e bellissimo, e Bradley Freegard che avrà la parte di Re Canute, a capo della Danimarca, e la cui ambizione ha modellato il corso dell'undicesimo secolo.

Tra gli interpreti spazio a poi Johannes Johannesson nel ruolo di Olaf Haraldson, dal fisico imponente e incapace di perdonare; Laura Berlin sarà Emma di Normandia, una giovane ambiziosa e cresciuta in una famiglia benestante; David Oakes ha ottenuto il ruolo del conte di Godwin, consulente del Re di Inghilterra; Caroline Henderson sarà la guerriera Jarl Haakon, descritta come leader e governatrice di Kattegat.

L'attrice Pollyanna McIntosh sarà infine la regina Ælfgifu di Danimarca, e Asbjørn Krogh Nissen avrà la parte di Jarl Kåre.

La sinossi ufficiale anticipa:

In un passato di oltre mille anni fa all'inizio dell'XI secolo, Vikings: Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all'Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.