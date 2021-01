Vikings: Valhalla, Netflix annuncia il cast della nuova serie

Netflix ha annunciato via Twitter il cast della serie Vikings: Valhalla, il progetto ideato come seguito della serie creata da Michael Hirst che era stata prodotta per History.

La piatraforma di streaming ha scelto come protagonista del progetto Sam Corlett, con cui ha già collaborato in occasione dello show Le terrificanti avventure di Sabrina.

Netflix ha annunciato che la storia di Vikings: Valhalla sarà ambientata nell'undicesimo secolo, seguendo i più famosi vichinghi che hanno segnato la storia in un periodo all'insegna di violenti cambiamenti.

Sam Corlett sarà il protagonista Leif Eriksson, un marinaio intrepido che è cresciuto ai confini del mondo conosciuto.

Frida Gustavasson sarà una giovane forte e determinata chiamata Freydis Eriksdotter.

Leo Suter ha avuto la parte di Harald Sigurdsson, un nobile vichingo carismatico, ambizioso e bellissimo.

Bradley Freegard avrà la parte di Re Canute, a capo della Danimarca, e la cui ambizione ha modellato il corso dell'undicesimo secolo.

Johannes Johannesson interpreterà Olaf Haraldson, dal fisico imponente e incapace di perdonare.

Laura Berlin sarà Emma di Normandia, una giovane ambiziosa e cresciuta in una famiglia benestante.

David Oakes ha ottenuto il ruolo del conte di Godwin, consulente del Re di Inghilterra.

Caroline Henderson sarà la guerriera Jarl Haakon, descritta come leader e governatrice di Kattegat.

L'attrice Pollyanna McIntosh sarà la regina Ælfgifu di Danimarca, e Asbjørn Krogh Nissen avrà la parte di Jarl Kåre.