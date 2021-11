Vikings: Valhalla, Archive 81 e Dion 2: svelata la data di uscita

Netflix ha svelato la data di uscita di alcune delle serie che arriveranno sulla piattaforma di streaming nel 2022 tra cui Vikings: Valhalla, Dion 2 e il nuovo progetto Archive 81.

L'annuncio è stato compiuto online con una lista che conferma inoltre che Stranger Things 4 ha un debutto previsto nell'estate del prossimo anno.

La prima serie ad arrivare nel 2022 su Netflix sarà Archive 81: venerdì 14 gennaio debutterà il progetto ispirato all'omonimo podcast che racconta la storia di Dan Turner (Mamoudou Athie), un archivista che deve restaurare delle vecchie videocassette e si ritrova alle prese con un'indagine legata a una documentarista e una pericolosa setta. Rebecca Sonneshine sarà la showrunner del progetto.

From the Cold debutterà invece il 28 gennaio. Gli episodi hanno come star Margarita Levieva nel ruolo di una madre single che deve fare i conti con il suo passato, in cui era una spia russa, e alle sue origini che l'hanno portata ad avere dei poteri incredibili. Adam Glass è lo showrunner.

La seconda stagione di Dion, serie con star Alisha Wainwright e Ja'Siah Young. I nuovi episodi racconteranno quello che accade due anni dopo i precedenti, mostrando il piccolo protagonista alle prese con un nuovo amico, Brayden (Griffin Robert Faulkner), dotato di poteri, ed eventi preoccupanti.

La serie Vikings: Valhalla debutterà poi venerdì 25 febbraio per raccontare le avventure del leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e il principe Harald Sigurdsson (Leo Suter). Jeb Stuart sarà showrunner e produttore in collaborazione con Michael Hirst, creatore dello show originale.

Il 2022 segnerà anche l'arrivo della seconda stagione di Alice in Borderland, Army of the Dead: Lost Vegas, The Cuphead Show!, della terza stagione di Locke & Key, Magic: The Gathering, The Midnight Club, The Sandman, della terza stagione di The Umbrella Academy e della quarta stagione di Stranger Things che debutterà in estate, lasciando così i fan ancora a lungo in sospeso.