Vikings: Valhalla 2, il trailer mostra Leif, Frida e Harald pronti per un'epica avventura

Arriverà a gennaio su Netflix la seconda stagione di Vikings: Valhalla, spinoff della serie norrena; ecco il nuovo trailer diffuso in rete.

Diffuso in rete il trailer ufficiale della seconda stagione di Vikings: Valhalla, in arrivo su Netflix il 12 gennaio 2023. Il video mostra i protagonisti Leif, Frida e Harald imbarcarsi in una nuova avventura dopo essere diventati dei fuggitivi.

Nelle puntate della stagione 2 di Vikings: Valhalla la storia riprende poco dopo la tragica caduta di Kattegat, evento che ha distrutto i sogni dei protagonisti e cambiato per sempre il loro destino. Gli eroi si ritrovano improvvisamente a diventare fuggitivi in Scandinavia, dove sono costretti a mettere alla prova le loro ambizioni e il loro coraggio in mondi distanti dai loro amati fiordi.

Vikings: Valhalla è ambientato ben 100 anni dopo gli eventi della serie originale. Lo sceneggiatore e produttore esecutivo Jeb Stuart tornerà anche a bordo della terza stagione, già confermata.

Nel cast l'attore Sam Corlett è il protagonista Leif Eriksson, un marinaio intrepido che è cresciuto ai confini del mondo conosciuto. Frida Gustavasson interpreta invece una giovane forte e determinata chiamata Freydis Eriksdotter; Leo Suter che ha avuto la parte di Harald Sigurdsson, un nobile vichingo carismatico, ambizioso e bellissimo, e Bradley Freegard che ha la parte di Re Canute, a capo della Danimarca, e la cui ambizione ha modellato il corso dell'undicesimo secolo.