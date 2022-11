Vikings: Valhalla 2, le prime foto e la data di uscita dei nuovi episodi della serie Netflix

Netflix ha condiviso le prime foto di Vikings: Valhalla 2, svelando inoltre la data di uscita in streaming degli episodi inediti della serie.

Netflix ha condiviso le prime foto di Vikings: Valhalla 2, svelando inoltre la data di uscita degli episodi della seconda stagione: il 12 gennaio 2023.

Le immagini ritraggono i protagonisti impegnati nelle nuove avventure in arrivo sulla piattaforma di streaming.

Nelle puntate della stagione 2 di Vikings: Valhalla la storia riprende poco dopo la tragica caduta di Kattegat, evento che ha distrutto i sogni dei protagonisti e cambiato per sempre il loro destino. Gli eroi si ritrovano improvvisamente a diventare fuggitivi in Scandinavia, dove sono costretti a mettere alla prova le loro ambizioni e il loro coraggio in mondi distanti dai loro amati fiordi.

Nel cast l'attore Sam Corlett è il protagonista Leif Eriksson, un marinaio intrepido che è cresciuto ai confini del mondo conosciuto.

Nel cast anche Frida Gustavasson che interpreta una giovane forte e determinata chiamata Freydis Eriksdotter; Leo Suter che ha avuto la parte di Harald Sigurdsson, un nobile vichingo carismatico, ambizioso e bellissimo, e Bradley Freegard che ha la parte di Re Canute, a capo della Danimarca, e la cui ambizione ha modellato il corso dell'undicesimo secolo.

Tra gli interpreti spazio a poi Johannes Johannesson nel ruolo di Olaf Haraldson, dal fisico imponente e incapace di perdonare; Laura Berlin sarà Emma di Normandia, una giovane ambiziosa e cresciuta in una famiglia benestante; David Oakes ha ottenuto il ruolo del conte di Godwin, consulente del Re di Inghilterra; Caroline Henderson è la guerriera Jarl Haakon, descritta come leader e governatrice di Kattegat.

L'attrice Pollyanna McIntosh interpreta infine la regina Ælfgifu di Danimarca, e Asbjørn Krogh Nissen ha la parte di Jarl Kåre.