Viggo Mortensen e David Cronenberg riuniti per "uno strano film noir"

Viggo Mortensen e David Cronenberg torneranno a collaborare per la quarta volta in un misterioso progetto noir che rappresenterà un ritorno alle origini.

Dopo A History of Violence, La promessa dell'assassino e A Dangerous Method le strade di Viggo Mortensen e David Cronenberg tornano a incrociarsi per una nuova misteriosa collaborazione noir.

Viggo Mortensen, impegnato nella promozione del suo esordio alla regia, Falling, ha anticipato la nuova collaborazione in un'intervista a GQ dichiarando:

"Si tratta di qualcosa che Cronenberg ha scritto molto tempo fa, e non ha mai realizzato. Adesso lo ha modificato e vuole girarlo. Mi auguro che potremo girare in estate. Senza anticipare alcun dettaglio della storia, posso dire che in un certo senso tornerà alle origini. Si tratta di uno strano film noir, molto intrigante; è disturbante e credo sia molto buono. Da quando la storia è stata concepita, c'è stata un'evoluzione tecnologica e anche una maggior consapevolezza come regista."

L'ultimo film diretto da David Cronenberg è Maps to the Stars, del 2014. Tempo fa il regista ha precisato a Variety:

"Sto cercando finanziamenti per tre progetti che ho scritto, due film e una serie tv. Se tornerò alla regia, non sarà per dirigere un episodio di una serie tv".