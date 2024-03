The Dead Don't Hurt: Viggo Mortensen torna al western nel trailer del suo nuovo film da regista

Shout! Studios ha diffuso in streaming il trailer di The Dead Don't Hurt, il western che segna il ritorno alla regia di Viggo Mortensen, e che lo vede anche protagonista insieme a Vicky Krieps.

La pellicola, presentata lo scorso settembre al Toronto Film Festival, uscirà negli Stati Uniti in circa 500 sale il prossimo 31 maggio.

Un western vecchio stile

Seconda regia di Mortensen, come detto, dopo Falling - Storia di un padre, The Dead Don't Hurt è incentrato su Vivienne Le Coudy (Krieps), una donna fieramente indipendente che intraprende una relazione con l'immigrato danese Holger Olsen (Mortensen). Dopo aver conosciuto Olsen a San Francisco, la donna accetta di viaggiare con lui fino alla sua casa vicino alla tranquilla cittadina di Elk Flats, in Nevada, dove iniziano una vita insieme. Lo scoppio della Guerra Civile li separa quando Olsen prende la fatidica decisione di combattere per l'Unione.

Questo costringe Vivienne a cavarsela da sola in un luogo controllato dal sindaco corrotto Rudolph Schiller (Danny Huston) e dal suo socio d'affari senza scrupoli, il potente ranchero Alfred Jeffries (Garrett Dillahunt). Il figlio violento e ribelle di Alfred, Weston (Solly McLeod), insegue aggressivamente Vivienne, che è determinata a resistere alle sue avances indesiderate. Quando Olsen torna dalla guerra, lui e Vivienne devono affrontare e scendere a patti con la persona che ognuno di loro è diventato.

Viggo Mortensen sulle orme di John Ford

Mortensen ha diretto il film da una sua sceneggiatura, mentre Colin Morgan, Ray McKinnon, W. Earl Brown e Atlas Green completano il cast. Lodato da Pete Hammond di Deadline come un film che "piacerebbe a John Ford e Howard Hawks", il film è prodotto da Regina Solórzano, Jeremy Thomas e Mortensen. Roberto Paxson, Gabriel Terrazas, Ivan Kelava, Daniel Berkerman, Jesper Morthorst, Paula Astorga Riestra e Peter Watson sono i produttori esecutivi, mentre Gia Galligani e Angela Blair sono i co-produttori.

Oltre a scrivere e dirigere il film, Mortensen è anche produttore e compositore della colonna sonora. Al momento The Dead Don't Hurt non ha una data d'uscita italiana.

Il trailer