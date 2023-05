Al Pacino, Viggo Mortensen, John Travolta, Shia LaBeouf e Courtney Love nel nuovo thriller di Davi Mamet

I premi Oscar Al Pacino e Viggo Mortensen, John Travolta, Shia LaBeouf, Rebecca Pidgeon, Courtney Love: ecco il super cast per il nuovo thriller diretto da David Mamet, Assassination, rivelato da Deadline.

Il film, che verrà lanciato sul mercato di Cannes 2023, al via domani, vedrà David Mamet in duplice veste di regista e co-sceneggiatore insieme a Nicholas Celozzi.

David Mamet e la morte di JFK

Assassination racconterà il fatidico omicidio di John F. Kennedy dal punto di vista della mafia, reinventando la sua morte come un colpo ordinato dal boss della mafia di Chicago Sam Giancana come vendetta per il tentativo di JFK di indebolire l'organizzazione criminale dopo che lo quest'ultima aveva favorito la sua elezione (tema affrontato in precedenza da JFK - un caso ancora aperto di Oliver Stone).

Il co-autore dello script Nicholas Celozzi è il nipote di Sam Giancana ed è anche co-produttore del film insieme a Corey Large. Le riprese prenderanno il via a settembre a Vancouver.

"Con l'innegabile talento di David Mamet al timone e il nostro cast stellare guidato da Viggo Mortensen, Al Pacino, Shia LaBeouf e John Travolta, le stelle si sono davvero allineate. Assassination è un thriller avvincente ed emozionante ambientato in un periodo cruciale della storia americana, brillantemente realizzato da Mamet: è un progetto assolutamente fantastico" ha commentato il presidente di Arclight Films Gary Hamilton.