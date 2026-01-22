Victoria Beckham e il ballo inopportuno al matrimonio: British Vogue smentisce Brooklyn

In casa Beckham tira aria di burrasca in questi giorni dopo le dichiarazioni del primogenito della coppia più glamour d'Inghilterra. A tre anni dal matrimonio da sogno tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, celebrato nell'aprile 2022, un ballo torna improvvisamente al centro del gossip internazionale e a farne le spese è Victoria Beckham, l'ex Posh Spice.

Un momento che oggi Brooklyn descrive come imbarazzante e fuori luogo, ma che all'epoca era passato quasi inosservato. Possibile che la memoria di una festa cambi così tanto col tempo? Secondo British Vogue, sì.

Il ballo di Victoria Beckham al matrimonio di Brooklyn: inopportuno o no?

Victoria Beckham

Quello che doveva restare un ricordo leggero di una notte di festa è diventato, col senno di poi, un caso mediatico. Le immagini del ballo di Victoria Beckham durante il ricevimento nuziale hanno ripreso a circolare online, generando meme e il solito chiacchiericcio social. Brooklyn Beckham ha parlato apertamente di un momento "inopportuno" che lo avrebbe messo in difficoltà, mentre alcune voci tra gli invitati hanno descritto l'ex Spice Girl semplicemente allegra, complice l'atmosfera e qualche brindisi di troppo.

Un dettaglio curioso: nel 2022, quando le nozze furono raccontate minuto per minuto da magazine e cronache mondane, nessuno parlò di scene inappropriate o di una madre invadente.

A raffreddare i toni arriva la versione di British Vogue, che seguì il matrimonio con un inviato e un'intervista esclusiva agli sposi. Secondo la rivista il primo ballo ufficiale di Brooklyn e Nicola Peltz fu accompagnato dalla voce del cantante sudafricano Lloyiso sulle note di Can't Help Falling in Love di Elvis Presley. Subito dopo, spazio a un momento intimo tra la sposa e il padre, sulle note di Wind Beneath My Wings di Bette Midler.

Solo più tardi, intorno alle 23.00, sarebbe iniziata l'esibizione di Marc Anthony. Ed è proprio in quel momento che Brooklyn avrebbe invitato la madre Victoria a ballare sul palco, seguita poi da David Beckham e dalla piccola Harper. Una sequenza che cambia completamente la prospettiva e ridimensiona il tutto.

Il silenzio di Victoria e la mediazione di David Beckham

Mentre Victoria ha scelto la strada del silenzio, evitando commenti pubblici sulla lunga dichiarazione condivisa dal figlio sui social, David Beckham ha provato a stemperare il clima. Fermato da un giornalista, ha spiegato: "I social sono uno strumento potentissimo per informare i giovani su ciò che accade nel mondo. Ho cercato di insegnarlo anche ai miei figli. Sbagliano, ma ai ragazzi è concesso sbagliare: è così che si impara. A volte bisogna lasciarli sbagliare".

Secondo fonti vicine, riportate da The Sun, l'ex Posh Spice avrebbe vissuto con grande disagio l'ondata di ironia online. "Victoria è molto imbarazzata per le prese in giro sui social: per lei è devastante", dicono. Un episodio che racconta molto del nostro tempo, in cui anche i momenti più intimi finiscono sotto la lente del web. E noi italiani lo sappiamo bene grazie a Fabrizio Corona. Dovremo aspettarci, ora, una replica da Brooklyn oppure aspettarci altre versioni di una storia che è troppo succulenta per fermarsi qui?