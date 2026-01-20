Brooklyn Beckham accusa i genitori: "Hanno provato a rovinarmi il matrimonio"

Il figlio di David e Victoria Beckham non ha nessuna intenzione di far pace coi celebri genitori David e Victoria e per la prima volta racconta la sua verità.

Finora ha taciuto, lasciando che a parlare fossero i portavoce dei suoi celebri genitori David e Victoria Beckham, ma adesso Brooklyn Beckham non ci sta più. In un post su Instagram ha raccontato la sua verità, accusando la sua famiglia di aver cercato di "rovinare ripetutamente la sua relazione" con la moglie Nicola Peltz, di sabotare il loro matrimonio e di tentare di controllare la narrazione mediatica sui fatti.

"Sono stato in silenzio per anni e ho fatto ogni sforzo per mantenere queste questioni private", ha scritto Brooklyn in una serie di Instagram Stories lunedì. "Purtroppo, i miei genitori e il loro team hanno continuato a rivolgersi alla stampa, non lasciandomi altra scelta che parlare per me stesso e dire la verità su alcune delle bugie che sono state pubblicate. Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sono controllato, sto difendendo me stesso per la prima volta nella mia vita".

Dopo aver letto il lungo e candido post scritto da Beckham, il suo nome è schizzato in trend. Lo sfogo del 26enne ha portato alla luce i comportamenti inappropriati dei genitori, e in particolare della madre Victoria, che avrebbe "umiliato il figlio il giorno del suo matrimonio".

Guai in paradiso: cosa è successo realmente tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori?

Da tempo l'armonia in casa Beckham si era rotta come dimostrava l'assenza del figlio maggiore agli eventi pubblici, il blocco sui social media e le voci di ricorso alle vie legali. Brooklyn avrebbe addirittura accusato i genitori di aver tentato di "corromperlo affinché cedesse i diritti sul suo nome". A innescare questa spirale sarebbe stata la scelta di sposare l'attrice Nicola Peltz.

In uno dei post, Brooklyn ha affermato che "settimane prima del nostro grande giorno, i miei genitori mi hanno ripetutamente fatto pressione e hanno cercato di corrompermi per farmi cedere i diritti sul mio nome, il che avrebbe avuto ripercussioni su di me, mia moglie e i nostri futuri figli. Erano irremovibili sul fatto che firmassi prima della data del mio matrimonio perché in quel caso i termini dell'accordo sarebbero entrati in vigore. Mi sono rifiutato e da allora non mi hanno più trattato allo stesso modo".

Brooklyn ha anche affermato che sua madre Victoria, ex Spice Girl che si è poi dedicata a una carriera da stilista, ha annullato la realizzazione dell'abito di Nicola Peltz all'ultimo minuto... costringendola a trovare urgentemente un nuovo abito. Il giorno delle nozze, Victoria avrebbe ulteriormente 'umiliato' gli sposi sostituendosi alla neosposa al momento del primo ballo e ballando col figlio "in maniera inappropriata di fronte a 500 invitati".

Ma ce n'è anche per David Beckham, colpevole di aver ignorato i tentativi del figlio e della nuova moglie di "tempo di qualità" insieme per festeggiare il suo 50° compleanno lo scorso maggio. "Ha rifiutato tutti i nostri tentativi, a meno che non si trattasse della sua grande festa di compleanno con un centinaio di invitati e telecamere a ogni angolo", ha scritto Brooklyn. "Quando finalmente ha accettato di vedermi, ha posto la condizione che Nicola non fosse invitata. È stato uno schiaffo in faccia. Più tardi, quando la mia famiglia si è recata a Los Angeles, si sono rifiutati di vedermi del tutto".

La mancanza di rispetto nei confronti di Nicola Peltz

Brooklyn Beckham ha deciso di raccontare pubblicamente il comportamento dei genitori per proteggere la moglie Nicola, oggetto di maltrattamenti e snobismo da parte della celebre coppia inglese.

"Hanno mancato di rispetto a mia moglie di continuo nonostante i nostri tentativi di unirci", ha aggiunto. "La mia famiglia dà più importanza alla promozione pubblica. Il marchio Beckham viene prima di tutto. L'amore familiare si decide da quanto si pubblica sui social media o da quanto velocemente si lascia tutto per presentarsi e posare per una foto di famiglia, anche a scapito dei nostri obblighi professionali".

Brooklyn ha spiegato di aver vissuto con un'ansia opprimente per gran parte della sua vita, ma dopo "essermi allontanato dalla mia famiglia, quell'ansia è scomparsa. Finalmente ho trovato pace e sollievo".