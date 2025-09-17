Victoria Beckham svela gli ostacoli affrontati nel mondo della moda nel trailer della docuserie Netflix

Il 9 ottobre arriverà sugli schermi di Netflix la docuserie Victoria Beckham, il progetto in tre parti che racconterà i retroscena del lavoro di Posh Spice nel mondo della moda.

Il trailer regala qualche anticipazione e un'adorabile interazione tra la star della musica e il marito David Beckham.

Cosa racconterà la docuserie

La sinossi del progetto per la piattaforma di streaming, intitolato semplicemente Victoria Beckham, dichiara che la docuserie "darà a tutti noi un posto in prima fila mentre Victoria si prepara per la sfilata della sua vita. Dalla teenager che ha dato un nuovo stile alla sua uniforme scolastica, alla Spice Girl che ha lottato per essere accettata da un'industria della moda che è famosa per essere esigente, Victoria Beckham è la storia di resilienza, capacità di reinventarsi e scoperta di sé stessa".

La docuserie segue le orme di Beckham (di cui potete leggere la nostra recensione), dedicata al calciatore marito di Victoria che ha debuttato in streaming due anni fa e aveva ottenuto un'ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico, mostrando anche qualche momento privato della vita di coppia delle star britanniche. Nel trailer dei nuovi episodi c'è spazio anche per quella dimensione più intima e rilassata, come dimostra una scena in cui Victoria ammette che non sa nemmeno fare bene un sandwich al formaggio.

Il team coinvolto in Victoria Beckham

Alla regia delle tre parti c'è Nadia Hellgren, mentre nel team della produzione ci sono Studio 99 e Dorothy Street. Il montaggio è stato curato da Holly Lubbock, Betsy Kagen, Greg O'Toole, Alec Rossiter e Simon Barker.

Come confermato dal trailer, David Beckham apparirà nelle tre parti del progetto ed è prevista la presenza anche dei figli della coppia, nonostante gli apparenti problemi con il figlio Brooklyn e sua moglie, Nicola Peltz.