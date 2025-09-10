Victoria Beckham, la docuserie Netflix ha una data di uscita: la 'Posh Spice' come non l'abbiamo mai vista

Netflix ha fissato la data di uscita della nuova docuserie su Victoria Beckham, intitolata semplicemente Victoria Beckham. La produzione, diretta da Nadia Hallgren, nota per il documentario Becoming, e realizzata dalla casa di produzione Studio 99 di David Beckham, seguirà la celebre ex Spice Girl in un ritratto intimo e personale della sua vita. La docuserie, disponibile sulla piattaforma dal 9 ottobre, mostrerà non solo la sua carriera come stilista e imprenditrice, ma anche il suo ruolo di madre di quattro figli e le sfide quotidiane di una donna sempre sotto i riflettori.

Victoria Beckham sarà al centro di momenti inediti durante la Settimana della Moda

La serie in tre parti accompagnerà Victoria Beckham nei preparativi per un'altra impegnativa sfilata alla Settimana della Moda di Parigi, offrendo uno sguardo dietro le quinte sul mondo frenetico della moda internazionale. La docuserie promette di catturare sia le difficoltà sia i successi della stilista, mostrando come riesca a bilanciare carriera e vita familiare. Secondo le prime anticipazioni, gli spettatori avranno modo di vedere la determinazione e la resilienza che hanno contraddistinto il percorso di Beckham dopo la sua fama come pop star.

Non è la prima volta che la famiglia Beckham appare su Netflix: il documentario su David Beckham, diretto da Fisher Stevens e uscito nell'ottobre 2023, ha ottenuto un notevole successo di pubblico e critica.

Possibili apparizioni dei familiari nella docuserie

Sebbene non siano ancora stati confermati tutti i partecipanti, è probabile che David Beckham compaia nel documentario insieme ai figli e ad amici famosi della coppia. Alcune indiscrezioni suggeriscono che Brooklyn Peltz Beckham e sua moglie Nicola, ultimamente più distanti dalla famiglia, potrebbero non essere coinvolti, ma il documentario promette comunque di offrire una panoramica intima della vita familiare dei Beckham.

Victoria Beckham, incinta di quattro mesi, si prepara per la partenza dall'aeroporto di Heathrow

La docuserie Victoria Beckham sarà disponibile su Netflix a partire dal 9 ottobre, offrendo agli spettatori un ritratto dettagliato di una delle icone pop e stiliste più influenti degli ultimi vent'anni. La serie si propone di bilanciare momenti di vita privata, lavoro e sfide professionali, mostrando l'evoluzione di Victoria Beckham da pop star a imprenditrice e madre impegnata. Gli appassionati della moda e i fan della famiglia Beckham possono aspettarsi rivelazioni inedite, scene dietro le quinte e approfondimenti sulla quotidianità di una delle figure più iconiche del panorama internazionale.