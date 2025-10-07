Victoria Beckham: "Non mi sono amata nel documentario di David, ma avevo torto e lo adoro"

Victoria Beckham non aveva particolarmente amato i propri interventi nella docuserie sul marito David, dal titolo Beckham, disponibile dal 2023 su Netflix.

Nonostante il suo pensiero iniziale, l'ex Spice Girl ha confessato di aver cambiato idea nel corso di una recente intervista rilasciata al quotidiano The Times.

Victoria Beckham ha cambiato idea sulla docuserie del marito

Alcuni suoi commenti sulla sua infanzia inseriti all'interno della docuserie sono diventati virali e Posh Spice ha cambiato idea: "Se devo essere completamente onesta, non mi sono amata in quel documentario" ha raccontato "Sono rimasta sorpresa da quanto positivi siano stati i commenti su ciò che ho portato al progetto. Il documentario di David mi ha fatto capire quanto sia bello avere torto. Mi piace avere torto. Avevo torto. Lo adoro".

David Beckham e Zinedine Zidane in una scena di Beckham

Nella docuserie, Victoria Beckham afferma di essere cresciuta in una famiglia della classe operaia prima che David spuntasse dalla porta e la invitasse a 'dire la verità', e ad ammettere che veniva accompagnata a scuola a bordo di una Rolls-Royce. Una scena che nacque spontanea, come ha confessato la stessa cantante e stilista.

La nuova serie su Victoria delle Spice Girls

Dopo David Beckham anche Victoria Beckham ha realizzato la sua docuserie disponibile su Netflix. La serie, in tre parti, ripercorre i suoi anni come Spice Girl e il suo percorso per diventare una stilista rispettata.

"Sono stata definita da un periodo di quattro anni della mia vita. Quello delle Spice Girls" ha dichiarato Beckham "Mi ci sono voluti quasi vent'anni per combattere quell'etichetta e sento che solo ora posso guardarmi indietro e parlarne. Non mentirò: rispondere a domande sul periodo delle Spice Girls è stato piuttosto difficile. Direi che sono stati i momenti più complicati. È stato quasi come una terapia per me".

David e Victoria Beckham sono sposati dal 1999 e hanno avuto quattro figli, tre maschi e una femmina.