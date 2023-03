Via col vento: nello script originale erano presenti scene violente e disturbanti

Un copione delle riprese di Via col vento ha rivelato come la produzione dell'amato ma anche controverso film del 1939, fosse stata contraddistinta da una "guerra" interna sulla rappresentazione della schiavitù.

Il kolossal di Victor Fleming - ambientato sullo sfondo della Guerra Civile e della Ricostruzione - è stato a lungo criticato per l'asetticità con cui tratta la schiavitù, con la HBO Max che, in una nuova dichiarazione di non responsabilità, ha affermato di "negare gli orrori della schiavitù, così come i suoi retaggi di disuguaglianza razziale" nel celebre disclaimer aggiunto alla versione digitale del film.

Tuttavia, lo storico David Vincent Kimel ha rivelato che diversi scrittori hanno spinto per una rappresentazione più realistica delle relazioni razziali - solo che le loro scene molto crude, inquietanti e violente sono state tagliate dal prodotto finito.

Nel 2020, Kimel pagò 15.000 dollari per un rarissimo copione delle riprese, originariamente appartenente al direttore del casting del film, Fred Schuessler. Scorrendo le sue 301 pagine, il dottorando dell'Università di Yale ha scoperto diverse scene che non sono state inserite nel montaggio finale del film. Attraverso appunti e revisioni, ha anche scoperto il feroce dibattito tra gli sceneggiatori su come rappresentare le relazioni razziali sullo schermo.

"Ho scoperto che il Rainbow Script di Schuessler era un mosaico che in realtà rappresentava le prospettive di numerosi sceneggiatori", ha scritto Kimel in un saggio pubblicato martedì da The Ankler.

"Gran parte del materiale eliminato era una dura rappresentazione del maltrattamento dei lavoratori schiavizzati nella piantagione di Scarlett, inclusi riferimenti a percosse, minacce di buttare fuori dalla piantagione [la cameriera nera] 'Mammy' perché non lavorava abbastanza e altre rappresentazioni di violenza fisica ed emotiva".

Secondo Kimel, il potente produttore David O. Selznick ordinò di distruggere tutti i copioni delle riprese di "Via col vento" dopo la produzione del film. Secondo le stime di Kimel, meno di una mezza dozzina di documenti sono ancora in circolazione, il che rende ancora più interessante e raro quello che è riuscito a procurarsi.

Via col Vento diventa un bestseller su Amazon dopo la rimozione da HBO Max

Kimel ha continuato affermando che gli sceneggiatori Sidney Howard e Oliver H.P. Garrett appartenevano al campo dei "realisti" e "il loro materiale che descriveva le relazioni razziali era spesso così crudo e intransigente che in parte fu tagliato nelle bozze anche prima della creazione della sceneggiatura in mio possesso".