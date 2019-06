Via col Vento: su Netflix in streaming da oggi!

Siamo a metà giugno e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Via col vento, il classico drammatico di Victor Fleming con Clark Gable e Vivien Leigh, datato 1939.

Via col vento, prodotto da David O. Selznick e tratto dall'omonimo romanzo del Premio Pulitzer Margaret Mitchell, narra le vicende amorose della bella e spensierata fanciulla Rossella O'Hara (Vivien Leigh), costretta a fronteggiare la realtà quando la Guerra di Secessione in atto coinvolge anche la sua tenuta di Tara. Si troverà così costretta a sposare per interesse due uomini (che moriranno durante la guerra) ma il suo cuore rimarrà per sempre legato al suo primo ed unico amore, Ashley, marito della sorella. Nel cast Clark Gable, Thomas Mitchelle Barbara O'Neil.

Clark Gable e Vivien Leigh in una scena di Via col vento

Opera monumentale, di 238 minuti di durata (considerando overture e intermezzi musicali, come da tradizione nei film dell'epoca) per un budget - allora faraonico - di quasi quattro milioni di dollari, il kolossal diretto da Victor Fleming costituisce ancora oggi il simbolo non solo di un intero sistema cinematografico, vale a dire la Hollywood dei grandi studios e delle primissime mega-produzioni in Technicolor, ma anche e soprattutto di un'idea di cinema come narrazione epica e grandiosa, in grado di abbracciare gli elementi della storia nazionale e del melodramma, della saga familiare e del film bellico.

